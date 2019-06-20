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День, который изменил мир

21.06.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Скорбная дата — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны — отмечается в Беларуси 22 июня.

В этот день в 1941 году Германия, нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На территорию нашей страны наступала самая мощная группировка немецких войск — группа армий «Центр» в составе 50 дивизий, которые поддерживали 1600 боевых самолетов. Беларусь с самых первых часов войны стала местом ожесточенных сражений. Сопротивление захватчикам оказывали не только регулярные войска, но и гражданское население. Месяц сражался гарнизон Брестской крепости. Несмотря на мужество и героизм советских солдат, остановить захватчиков не удалось. В результате тяжелых боев 28 июня фашисты заняли Минск. К началу сентября 1941 года вся территория Беларуси была оккупирована гитлеровцами. Под оккупацией, которая длилась около трех лет, оказалось около 8 миллионов мирных жителей и около 900 тысяч советских военнопленных.

В соответствии с нацистским планом «Ост» на захваченной белорусской земле устанавливался «новый порядок», главной составляющей которого оккупанты избрали политику геноцида и массового кровавого террора. На принудительные работы в Германию было вывезено почти 400 тысяч жителей Беларуси, около половины из них погибло. В нашей стране было создано около 250 лагерей для советских военнопленных и 350 лагерей и других мест принудительного содержания мирных граждан. Захватчики провели более 140 карательных операций, в результате которых было уничтожено 9097 деревень, в том числе 630 вместе с жителями.

Великая Отечественная — самая крупная в истории по своим масштабам и ожесточенности война, в которой Беларусь потеряла каждого третьего жителя. По всей стране 22 июня проходят памятные мероприятия. В Глуске также в этот день в 4 часа утра у мемориала Воинской Славы состоится патриотическая акция «Звон скорби».

 
Теги: Минск
 
 
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Скорбная дата — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны — отмечается в Беларуси 22 июня. В этот день в 1941 году Германия, нарушив договор о...
 
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