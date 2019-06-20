|
На Мстиславщине выбрали лучших пахарей района
21.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15 механизаторов сельскохозяйственной отрасли района приняли участие в конкурсе «Пахарь-2019».
Соревнования проводились в двух номинациях — среди механизаторов энергонасыщенных тракторов МТЗ-3022 и МТЗ-1221. За рулём многотонных машин конкурсанты должны были с ювелирной точностью вспахать определённый участок земли.
Праздничное настроение участникам соревнований дарили артисты Мазоловского сельского дома культуры. По итогам конкурса были определены шесть победителей. Кто же стал лучшим?
Читайте в номере газеты за 22 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 механизаторов сельскохозяйственной отрасли района приняли участие в конкурсе «Пахарь-2019». Соревнования проводились в двух номинациях — среди механизаторов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)