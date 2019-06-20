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На Мстиславщине выбрали лучших пахарей района

21.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

15 механизаторов сельскохозяйственной отрасли района приняли участие в конкурсе «Пахарь-2019».

Соревнования проводились в двух номинациях — среди механизаторов энергонасыщенных тракторов МТЗ-3022 и МТЗ-1221. За рулём многотонных машин конкурсанты должны были с ювелирной точностью вспахать определённый участок земли.

Праздничное настроение участникам соревнований дарили артисты Мазоловского сельского дома культуры. По итогам конкурса были определены  шесть победителей. Кто же стал лучшим?

Читайте в номере газеты за 22 июня.

 
 
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15 механизаторов сельскохозяйственной отрасли района приняли участие в конкурсе «Пахарь-2019». Соревнования проводились в двух номинациях — среди механизаторов...
 
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