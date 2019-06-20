На Мстиславщине выбрали лучших пахарей района

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

15 механизаторов сельскохозяйственной отрасли района приняли участие в конкурсе «Пахарь-2019».

Соревнования проводились в двух номинациях — среди механизаторов энергонасыщенных тракторов МТЗ-3022 и МТЗ-1221. За рулём многотонных машин конкурсанты должны были с ювелирной точностью вспахать определённый участок земли.

Праздничное настроение участникам соревнований дарили артисты Мазоловского сельского дома культуры. По итогам конкурса были определены шесть победителей. Кто же стал лучшим?

Читайте в номере газеты за 22 июня.