Люди едут сотни километров, чтобы 22 июня реконструировать оборону Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская крепость - одно из важнейших мест для горожан, местные жители очень бережно относятся к ее истории. Особенно многолюдно здесь 9 Мая и в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня тысячи людей собираются на Кобринском укреплении, чтобы понаблюдать за реконструкцией обороны легендарной цитадели над Бугом. В этом году события 78-летней давности воссоздадут в девятый раз. Корреспонденты БЕЛТА отправились в лагерь реконструкторов, чтобы познакомиться с ними поближе и узнать, что заставляет их преодолевать сотни и даже тысячи километров для участия в военно-историческом слете "22 июня. Брестская крепость".





Палаточный лагерь реконструкторов разместился в зеленом массиве недалеко от крепости. Здесь на несколько дней расположились более 500 любителей истории со всех уголков Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Польши, Чехии, Австрии, Франции, Великобритании, Казахстана, Китая, Японии, большое представительство у России.













"Живут в палаточном лагере по военному распорядку. Делается это для того, чтобы войти в обстановку предвоенного и военного времени, прочувствовать непростые полевые условия, - поясняет председатель Совета общественного объединения "Военно-исторический клуб "Гарнизон" Юрий Киреев. - Здесь у нас и Красная Армия, и Вермахт (с этой стороны 150 человек), и гражданское население. В этом году в реконструкции впервые участвуют около 70 человек, все остальные приезжали уже неоднократно. Они любят эту землю, радуются, когда к нам приезжают".

Подготовка к реконструкции занимает несколько месяцев. Участники сами приводят в порядок свою амуницию, разыскивают и приобретают раритетные аксессуары, чтобы их образ полностью соответствовал 40-м годам ХХ века. Чтобы несколько дней пожить этой эпохой и встретиться с единомышленниками, они на автомобилях, поездах, самолетах преодолевают серьезные расстояния. Все ради того, чтобы примерно за час, что длится реконструкция, показать героизм советских людей, их мужество, силу и одновременно мощь врага.









Реконструкторское движение объединяет людей разного возраста. Некоторые приезжают семьями, вместе с детьми. Гомельчане Сергей Чучвага и его супруга Оксана Задорожная уже семь лет 22 июня проводят в Бресте. Для мужчины дата символичная, потому что родился в день 20-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В обычной жизни он работает мастером производственного обучения в автомеханическом колледже, во время реконструкции примеряет на себя роль лейтенанта-красноармейца. У Оксаны амплуа неизменно: она и на войне жена.

"Трагедия 1941 года - животрепещущая тема. Хочется показать людям хотя бы толику произошедшего в первые дни войны", - говорит гомельчанин. Его супруга добавляет: "Когда молодые люди видят реконструкцию, они начинают интересоваться историей, читать литературу, перепроверять факты. Тогда у них складывается полная картинка случившегося".









Слова женщины подтверждают брестские кадеты. Их палатки компактно стоят на одной из "улиц" лагеря. Как и их взрослые товарищи, школьники попытались воссоздать антураж военных лет, сами распоряжаются на полевой кухне. В реконструкции парни будут красноармейцами, девушкам достались разные роли. Например, десятиклассница Ульяна Чайковская сыграет медсестру. "Участвуя здесь, на себе ощущаешь всю трагедию, боль, которую пережили люди. Как и другие ребята, я все смогу увидеть изнутри. Пожить в таких условиях, несомненно, полезно для каждого из нас", - считает девушка.









Сюжет обороны цитадели неизменен, но реконструкторы стараются показать зрителям основные исторические моменты, добавляя к ним эпизоды героизма некоторых защитников Брестской крепости. В частности, в этом году отразят подвиг ефрейтора Василия Волокитина, атаку отважного воина Самвела Матевосяна, мужество майора Петра Гаврилова. Участники постараются передать коварство и жестокость фашистов на поле брани.









Чтобы максимально реалистично показать картину происходящего в первые дни войны, задействуют раритетные мотоциклы, автомобили, в том числе немецкий "Опель блиц". Оружие времен войны реконструкторам предоставили в "Беларусьфильме", для имитации взрывов используют пиротехнику, противотанковую пушку 45 мм.









"Перевоплощаться меня заставляет любовь к военной истории. Будучи школьником, прочитал книгу Сергея Смирнова о Брестской крепости, с тех пор мечтал побывать здесь. Со временем увлекся военно-исторической реконструкцией, и мечта усилилась. Хотелось не просто приехать и посмотреть город, а поучаствовать в мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны. Очень сильные впечатления", - признался житель Воронежа Алексей Трифанов.









В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня ночью пройдет митинг-реквием в память о защитниках, погибших в Великой Отечественной войне. В половине пятого утра на территории Кобринского укрепления цитадели состоится военно-историческая реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом.















