Дачная кража в Брестском районе обернулась для злоумышленника статьей о незаконном хранении боеприпасов

Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел обратилась брестчанка, которая сообщила, что неизвестный, повредив замок принадлежащего ей дачного дома в д.Ямно Брестского района, похитил электроприборы. Для установления обстоятельств на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра территории дома экспертом обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые помогли в течение суток установить личность злоумышленника. Им оказался 42-летний брестчанин. Как установлено, мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в дом и совершил кражу.





С целью изъятия украденного, правоохранителями по месту жительства задержанного проведен обыск, в ходе которого обнаружен 251 патрон. Для их исследования была назначена баллистическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 мм изготовлены заводским способом и относятся к категории боеприпасов, 238 из них пригодны для стрельбы.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статьям «Кража», «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Коток, официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области