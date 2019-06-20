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Дачная кража в Брестском районе обернулась для злоумышленника статьей о незаконном хранении боеприпасов

21.06.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел обратилась брестчанка, которая сообщила, что неизвестный, повредив замок принадлежащего ей дачного дома в д.Ямно Брестского района, похитил электроприборы. Для установления обстоятельств на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра территории дома экспертом обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые помогли в течение суток установить личность злоумышленника. Им оказался 42-летний брестчанин. Как установлено, мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в дом и совершил кражу.

Дачная кража в Брестском районе обернулась для злоумышленника статьей о незаконном хранении боеприпасов

С целью изъятия украденного, правоохранителями по месту жительства задержанного проведен обыск, в ходе которого обнаружен 251 патрон. Для их исследования была назначена баллистическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 мм изготовлены заводским способом и относятся к категории боеприпасов, 238 из них пригодны для стрельбы.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статьям «Кража», «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
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  В органы внутренних дел обратилась брестчанка, которая сообщила, что неизвестный, повредив замок принадлежащего ей дачного дома в д.Ямно Брестского района,...
 
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