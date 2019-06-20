Набережная тоже пострадала от ветра - упало дерево

Источник материала: Виртуальный Брест

Не только Парку Тысячелетия досталось сегодня - в Бреста так же пострадала Набережная.





Вот чего стоит опасаться во время сильного ветра, и не зевать, а прятаться куда-то, где надёжнее, чем под кроной дерева.







