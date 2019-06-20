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Набережная тоже пострадала от ветра - упало дерево

21.06.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Не только Парку Тысячелетия досталось сегодня - в Бреста так же пострадала Набережная.

Набережная тоже пострадала от ветра - упало дерево

Вот чего стоит опасаться во время сильного ветра, и не зевать, а прятаться куда-то, где надёжнее, чем под кроной дерева.

Набережная тоже пострадала от ветра - упало дерево

Набережная тоже пострадала от ветра - упало дерево

 
Теги: Брест
 
 
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  Не только Парку Тысячелетия досталось сегодня - в Бреста так же пострадала Набережная. Вот чего стоит опасаться во время сильного ветра, и не зевать, а прятаться...
 
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