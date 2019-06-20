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СФК «Слуцк»-2011 стал победителем в турнире «Electric Ball»
21.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Команда воспитанников ДЮСШ по футболу СФК «Слуцк» (ребята 2011 г.р., тренер Александр Ромашко) – победитель турнира, который проходил в Черкассах Дзержинского района. Участие в турнире приняли 8 команд: группа А – СДЮШОР «Динамо-Минск», РЦОП-БГУ, «Смолевичи», «Ирбис»(Минск), группа Б – «Слуцк», «Ислочь», «Городея», «Орбита» (Минск).
Наши воспитанники заняли 1 место в своей группе.
«Слуцк» – «Ислочь»: 5-1.
«Слуцк» – «Городея»: 8-1.
«Слуцк» – «Орбита»: 3-0.
В финале «Слуцк»-2011 одержал победу над РЦОП-БГУ со счетом 2-1.
Кубок и медали победителей у случчан! Вот их имена: Ярослав Гринько, Егор Кононович, Дмитрий Жалкович, Ярослав Мороз, Егор Сагалович, Ян Касяник, Артём Силицкий, Андрей Колядко, Владислав Василенко, Илья Ласточкин, Даниил Амелькович, Егор Руденя. Поздравляем, так держать!
Ирина Вечер
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Команда воспитанников ДЮСШ по футболу СФК «Слуцк» (ребята 2011 г.р., тренер Александр Ромашко) – победитель турнира, который проходил в Черкассах Дзержинского...
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