СФК «Слуцк»-2011 стал победителем в турнире «Electric Ball»

Источник материала: Слуцк Город





Команда воспитанников ДЮСШ по футболу СФК «Слуцк» (ребята 2011 г.р., тренер Александр Ромашко) – победитель турнира, который проходил в Черкассах Дзержинского района. Участие в турнире приняли 8 команд: группа А – СДЮШОР «Динамо-Минск», РЦОП-БГУ, «Смолевичи», «Ирбис»(Минск), группа Б – «Слуцк», «Ислочь», «Городея», «Орбита» (Минск).

Наши воспитанники заняли 1 место в своей группе.

«Слуцк» – «Ислочь»: 5-1.

«Слуцк» – «Городея»: 8-1.

«Слуцк» – «Орбита»: 3-0.

В финале «Слуцк»-2011 одержал победу над РЦОП-БГУ со счетом 2-1.

Кубок и медали победителей у случчан! Вот их имена: Ярослав Гринько, Егор Кононович, Дмитрий Жалкович, Ярослав Мороз, Егор Сагалович, Ян Касяник, Артём Силицкий, Андрей Колядко, Владислав Василенко, Илья Ласточкин, Даниил Амелькович, Егор Руденя. Поздравляем, так держать!