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СФК «Слуцк»-2011 стал победителем в турнире «Electric Ball»

21.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

СФК «Слуцк»-2011 стал победителем в турнире «Electric Ball»

Команда воспитанников ДЮСШ по футболу СФК «Слуцк» (ребята 2011 г.р., тренер Александр Ромашко) – победитель турнира, который проходил в Черкассах Дзержинского района. Участие в турнире приняли 8 команд: группа А – СДЮШОР «Динамо-Минск», РЦОП-БГУ, «Смолевичи», «Ирбис»(Минск), группа Б – «Слуцк», «Ислочь», «Городея», «Орбита» (Минск).

Наши воспитанники заняли 1 место в своей группе.

«Слуцк» – «Ислочь»: 5-1.

«Слуцк» – «Городея»: 8-1.

«Слуцк» – «Орбита»: 3-0.

В финале «Слуцк»-2011 одержал победу над РЦОП-БГУ со счетом 2-1.

Кубок и медали победителей у случчан! Вот их имена: Ярослав Гринько, Егор Кононович, Дмитрий Жалкович, Ярослав Мороз, Егор Сагалович, Ян Касяник, Артём Силицкий, Андрей Колядко, Владислав Василенко, Илья Ласточкин, Даниил Амелькович, Егор Руденя. Поздравляем, так держать!

Ирина Вечер
Слуцкий край

 
Теги: Минск
 
 
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Команда воспитанников ДЮСШ по футболу СФК «Слуцк» (ребята 2011 г.р., тренер Александр Ромашко) – победитель турнира, который проходил в Черкассах Дзержинского...
 
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