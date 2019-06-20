«Никакой пассивности!» Вудкрофт рассказал, каким будет минское «Динамо» в новом сезоне

Источник материала: Tut.by

Уже на следующей неделе Крэйг Вудкрофт прилетит в Минск, чтобы развернуть подготовку к старту предсезонки. Пресс-служба минского «Динамо» связалась с коучем, который находится в Швейцарии, и поговорила о планах на новый чемпионат. Вудкрофт заверил, что постарается создать столь же мощную команду, как и три года назад…



Крэйг Вудкрофт. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что ж, Крэйг, и снова здравствуйте! Какие эмоции на душе?

— Не терпится вернуться в Минск! Знаю, впереди много работы. Но я в предвкушении большого вызова. Хочу поскорее начать второе путешествие с «Динамо». В Беларуси есть хорошие хоккеисты — буду рад вновь поработать с ними, поучаствовать в развитии, передать опыт. Чувствую, что во время первого прихода в Минск миссия не была завершена. И сейчас я возвращаюсь, чтобы постараться ее завершить. Это меня мотивирует.

— Чем занимались в течение прошедшего сезона?

— После ухода из «Серветта» остался в Женеве и всегда был вовлечен в хоккей. Провел очень много времени, изучая игру, анализируя новые тенденции в тренерской работе. Наблюдал за успешными командами из разных лиг, особое внимание уделял тактике ведущих клубов КХЛ, НХЛ, чемпионата Швейцарии, а также роли индивидуальностей. Следил за современными технологиями — как они помогают развивать спортсменов, раскрывать их способности. В общем, я оставался рядом с любимой игрой. Теперь хочется передать все накопленное белорусским хоккеистам.

— А за минским «Динамо» следили?

— Конечно. У меня много друзей в стране, продолжаю общаться с игроками. Удавалось смотреть некоторые матчи.

— Расскажите, когда вы познакомились с Грабовским.

— Кажется, это было летом 2015-го. Я приехал поработать в кэмпе для юных хоккеистов, который он организовал. Именно тогда впервые выпал шанс пообщаться и посотрудничать, после чего мы неплохо сдружились, прониклись взаимным уважением. С тех пор продолжили контактировать. Я рад возможности вновь потрудиться вместе.

— Что скажете о его тренерском потенциале?

— Он очень большой! У Грабовского есть настоящая страсть к хоккею, настойчивость и трудолюбие, благодаря которым удалось добиться признания в НХЛ. Он приходит на тренерский мостик с огромным опытом в качестве игрока. Уверен, это поможет быстро стать сильным специалистом.

Ко всему прочему, одна из наших главных задач — донести свои идеи до нового поколения белорусских хоккеистов, которых постараемся привлечь в команду. И здесь помощь Михаила особенно пригодится, потому что он хорошо общается с молодыми ребятами, со многими из которых в свое время работал в кэмпах. Это должно поспособствовать их более быстрому прогрессу, чтобы, в конечном счете, быстрее вырасти нам как команде.

— Можете отметить кого-то из нового поколения белорусских хоккеистов? Сейчас сразу несколько проспектов претендуют на драфт НХЛ…

— Не стану называть конкретные имена — не хочу возвысить или обидеть. Мы ищем молодых, быстрых, по-хоккейному «голодных» и — главное — хорошо обученных ребят, которые хотят развиваться и быть конкурентоспособными на высшем уровне. И такие в Беларуси имеются, о чем свидетельствуют последние результаты сборной U18.

Посмотрим молодых парней в деле в самом начале кэмпа. Лучших будем пробовать привлекать в систему «Динамо». Попытаемся помочь в дальнейшем развитии, создать систему по воспроизведению все новых и новых талантов для сборной через наш клуб.

Что касается драфта НХЛ, слышал, что те, кто претендует на него, действительно имеют неплохие шансы высоко выбраться и добиться успеха в будущем. Белорусская хоккейная общественность должна этим гордиться.

— Насколько хорошо вы знаете тех, кто уже подписал контракты с «Динамо»?

— Хорошо знаю многих, потому что они привлекались в национальную команду, когда я работал там ассистентом: братья Малявко, братья Костицыны, Готовец, Стефанович, Когалев… Сейчас надо постараться собрать игроков воедино, чтобы они стали настоящей командой, в которую каждый вносит свой вклад.

— А вообще, каким вы видите ростер в следующем сезоне?

— Я четко знаю, как мы будем играть и какие личности для этого нужны. Поэтому прямо сейчас ищем парней, способных дать то, чего мы хотим, — на каждой позиции. Очень важно подобрать правильных исполнителей, которые приведут клуб к успеху.

— Будете проповедовать все тот же агрессивный хоккей?

— Безусловно! Я жду, что «Динамо» будет показывать быструю, агрессивную, неуступчивую игру. Мы хотим контролировать шайбу и создавать моменты впереди. Когда шайба будет у соперника, за ней надо охотиться, вести себя активно. Никакой пассивности! Оппонент всегда должен находиться под давлением. Вот поэтому главное для нас — найти игроков, которые справятся с задачей. Нам нужны «голодные», сильные, физически крепкие, с правильным отношением ребята. Которые хотят учиться, развиваться и становиться лучше, которые каждый день будут погружены в процесс. Не должно быть отговорок или оправданий - должно быть желание. Если мы получим все это, то потенциал команды может стать безграничным. Причем я говорю не только про молодежь. От опытных ребят — не важно белорусов или легионеров — тоже жду полной готовности с первого дня, отдачи, профессионализма. Их задача — не просто хорошо играть, но и быть примером, учить следующее поколение, передавать правильный посыл. Все вместе мы должны постараться выработать «победную культуру».

— Вы были ассистентом тренера сборной Канады на Олимпиаде в прошлом году. Это особый момент в карьере?

— Конечно! Счастлив, что у меня была возможность стать частью олимпийской команды. Во время тренерской карьеры ты постоянно получаешь опыт различных ситуаций и турниров. Определенно опыт подготовки к столь большому событию, уровень давления и ответственности помогли стать лучше, стать более разносторонним. К тому же Канада взяла бронзу — отличное воспоминание. Да, мы хотели золото, но это спорт. Там было много классных команд.

— Восемь лет назад вы работали тренером по развитию в «Сент-Луисе», который сейчас сенсационно выиграл Кубок Стэнли. Друзья там остались?

— Да, причем немало. Счастлив видеть их, добившихся главной цели. Это было очень увлекательное приключение, особенно в плей-офф.

— А воспитанниками кого-то считаете?

— Нет, поскольку большинство хоккеистов, которые были тогда в «Сент-Луисе», уже ушли. Но я чувствую, что сделал небольшой вклад в эту организацию, потому что мне удалось показать, как важно заниматься индивидуальным развитием игроков. Даже когда покинул клуб, там продолжили переосмысливать и воплощать в жизнь работу над персональными навыками. Хоккеисты перебираются из команды в команду, однако они не должны думать только о том, как влиться в систему игры. Надо всегда развивать свои слабые и даже сильные стороны.