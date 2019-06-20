Великобритания сменит своего посла в Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Новым послом Великобритании в Беларуси назначена Жаклин Перкинс, она сменит на посту главы дипмиссии Фионну Гибб.

Новый посол замужем, у нее двое детей. Жаклин Перкинс сейчас проходит подготовку по русскому язык, отмечается в дипредставительстве.

До этого, с 2013 по 2018, Перкинс была замглавы британской миссии в Кувейте. В разные годы также она трудилась в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, Бахрейне, Египте и ОАЭ.

Срок полномочий посла Фионны Гибб заканчивается в августе 2019 года, сообщили в британском посольстве. Она работала послом с января 2016 года.