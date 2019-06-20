Стопроцентный Бетховен и 5D-опера. В минском ботсаду запустили музыкальные релакс-вечера

Источник материала: KYKY

В минском Центральном ботаническом саду под открытым небом пройдет серия релакс-вечеров MuzzicLETO. Ивенты объявлены на июнь, но захватят и часть июля. Рассказываем, как это будет.

Минчанам предлагают прогуливаться между 14 тысячами растений, совмещая это с музыкой разных жанров: начиная звуками гонга и заканчивая джазом и классикой. Сцену и зрительный зал организуют на траве, атмосферу дополнят концептуальными гастрономией и напитками. А для тех, кто захочет потанцевать, откроют танцпол – его разместят в естественной среде, между деревьями и цветами. Вот, как выглядит программа MuzzicLETO на июнь и июль:

22 июня. Манюшка-фэст и 5D-опера

Время: 13:00 – 21:30.

Что будет: с 13:00 – лекция профессора Виктора Скоробогатова, дегустация блюд беларуской кухни, настольные игры и крокет.

С 19:30 – перфоманс симфонического оркестра и хора в формате 5D.

3 июля. Вальс роз и Штраус-гала

Время: 13:00 – 16:00.

Что будет: экскурсии по декоративной коллекции роз ботанического сада, выступление ансамбля мажореток, марши Иоганна Штрауса в исполнении симфонического оркестра.

Сколько стоит?

Билеты в ботанический сад приобретается на месте: пять рублей (льготный) и десять рублей.

Посмотрите, как прошли первые ивенты в ботсаду: