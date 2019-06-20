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Стопроцентный Бетховен и 5D-опера. В минском ботсаду запустили музыкальные релакс-вечера
Источник материала: KYKY>
В минском Центральном ботаническом саду под открытым небом пройдет серия релакс-вечеров MuzzicLETO. Ивенты объявлены на июнь, но захватят и часть июля. Рассказываем, как это будет.
Минчанам предлагают прогуливаться между 14 тысячами растений, совмещая это с музыкой разных жанров: начиная звуками гонга и заканчивая джазом и классикой. Сцену и зрительный зал организуют на траве, атмосферу дополнят концептуальными гастрономией и напитками. А для тех, кто захочет потанцевать, откроют танцпол – его разместят в естественной среде, между деревьями и цветами. Вот, как выглядит программа MuzzicLETO на июнь и июль:
22 июня. Манюшка-фэст и 5D-опера
Время: 13:00 – 21:30.
3 июля. Вальс роз и Штраус-гала
Время: 13:00 – 16:00.
Сколько стоит?
Билеты в ботанический сад приобретается на месте: пять рублей (льготный) и десять рублей.
Посмотрите, как прошли первые ивенты в ботсаду:
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В минском Центральном ботаническом саду под открытым небом пройдет серия релакс-вечеров MuzzicLETO. Ивенты объявлены на июнь, но захватят и часть июля. Рассказываем,...
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