Пользователи из Беларуси сообщают о проблемах с доступом к почте ProtonMail

Источник материала: Tut.by

Пользователи из Беларуси сообщают о проблемах с доступом к веб-почте ProtonMail. При попытке зайти на сервис без VPN связь прерывается.





В соцсетях собощают, что проблемы с доступом начались два или три назад. При этом сервис открывается через мобильное приложение ProtonMail, а также через анонимайзеры.



Результаты проверки с сайта ping-admin.ru

ProtonMail — сервис веб-почты с шифрованием, созданный в 2013 году сотрудниками ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям). Серверы и штаб-квартира находятся в Швейцарии.

Как правило, почту используют для конфиденциальной переписки — порой, к сожалению, со злым умыслом. Так, в марте 2019 года в России ФСБ потребовала заблокировать 26 IP-адресов, которые, возможно, использовались для распространения ложных сообщений о терактах, для «обеспечения безопасности» во время Универсиады. В список попали IP-адреса почты ProtonMail.

В мае во Львове неизвестный заявил о минировании четырех отелей и школы: сообщения поступили с электронного почтового ящика poroshenko7@protonmail.com. И в июне неизвестный сообщил при помощи почты ProtonMail о минировании офиса Национального Центрального бюро Интерпола в Киеве, а также ряда ТРЦ украинской столицы.

Напомним, что в Беларуси с начала года возбуждено уже 19 уголовных дел по фактам заведомо ложных сообщений об опасности, по 12 из них установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых. «Минировали» ж/д вокзал, крупные торговые центры, станцию метро и так далее. Позже бывший глава МВД Игорь Шуневич сообщил , что ложные звонки о минировании различных объектов в Минске поступали из-за границы. Доказательство тому — электронные следы, которые «всегда остаются».