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Пользователи из Беларуси сообщают о проблемах с доступом к почте ProtonMail
Источник материала: Tut.by
Пользователи из Беларуси сообщают о проблемах с доступом к веб-почте ProtonMail. При попытке зайти на сервис без VPN связь прерывается.
В соцсетях собощают, что проблемы с доступом начались два или три назад. При этом сервис открывается через мобильное приложение ProtonMail, а также через анонимайзеры.
ProtonMail — сервис веб-почты с шифрованием, созданный в 2013 году сотрудниками ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям). Серверы и штаб-квартира находятся в Швейцарии.
Как правило, почту используют для конфиденциальной переписки — порой, к сожалению, со злым умыслом. Так, в марте 2019 года в России ФСБ
В мае во Львове неизвестный
Напомним, что в Беларуси с начала года
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ProtonMail - сервис веб-почты с шифрованием, серверы и штаб-квартира находятся в Швейцарии.
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