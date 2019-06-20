«Дылда»: 8 из 10. Фильм-сенсация Каннского кинофестиваля, на который уже (почти) раскупили билеты

Источник материала: Tut.by

В минский прокат вышел нашумевший фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» (того самого, у которого на днях брал интервью Дудь ). Совсем недавно картина получила приз за лучшую режиссуру в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Кинообозреватель AFISHA.TUT.BY сходила на премьеру и рассказывает, почему вам нужно последовать нашему примеру.





О чем кино: В центре сюжета «Дылды» — жизнь двух молодых девушек, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Это история о том, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг (и, главное, внутри) — руины.

Партизанские опусы «Беларусьфильма» долго и упорно приучали нас к тому, что кино про войну, снятое в нулевые, хорошим быть не может. Но вот выходит «В тумане» Лозницы, «Лоре» Кейт Шортланд, «Рай» Кончаловского, «Сын Саула» Немеша, совсем недавно «Война Анны» Федорченко и, наконец, «Дылда» Балагова — и пространства для оправданий не остается. Новое поколение режиссеров не берется с пафосом переосмысливать события 40-х, оно снимает так, как будто и не было этого разрыва в 70 лет, как будто время — это вообще не важно.





Особенно любопытно это в контексте такого трепетного, почти маниакального внимания к деталям. Балагов и его многочисленная команда художников и консультантов запарились не на шутку: газеты, которыми заклеивали щели в окнах, — оригинальные экземпляры 1942 года; автомобиль сына партийщика — «Мерседес» 1938 года; а на афишной тумбе — точные афиши того времени. И все равно время здесь — не конкретный год, а поствоенная пропасть, в которую провалились персонажи и из которой можно выбраться, только понадеявшись на чудо.

Мотив веры в чудесное — один из ключевых для персонажей «Дылды». Когда страна в руинах, жизнь — там же, надеяться на провидение — наивность, которую может оправдать только жесткий посттравматический синдром. Маша убеждена, что Ия должна родить ей ребеночка, а Ия будет театрально рапортовать, что она «пустая внутри». Как к этому относиться, зритель в состоянии решить для себя сам, но вот режиссер мог бы отнестись к сценарию несколько более критично, чтобы молодые актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина не выглядели в фильме как на театральных пробах.





Основные претензии к «Дылде» — ее идеальная конструкция. Дебют Балагова — фильм «Теснота» — при всей выверенности формы отличался шероховатостями, которые делали фильм живым. История «Дылды», хоть и вдохновлена книгой Алексиевич «У войны не женское лицо», — целиком вымышленная. А перипетии героинь — одна большая гипербола. Сюжетные коллизии хоть и вероятны, но с такой долей допущений, что сценаристы заслужили отдельных аплодисментов за фантазерство.

В «Тесноте» был спорный с этической точки зрения, но мощный и важный для фильма момент, когда герои смотрят кассету с казнями времен Чеченской войны. В «Дылде» формально также есть подобная кульминация (не будем портить вам впечатление спойлерами), но наступает она слишком рано, слишком неловко и необъяснимо. Настолько, что для сюжета эту сцену впору сравнить только с неуклюжим подростковым преждевременным семяизвержением. Все остальные полтора часа зритель вместо того, чтобы оправляться и рефлексировать, искренне недоумевает «что и почему это вообще было».





В «Дылде» есть момент, когда героиня Маши, которая всю войну отпахала «фронтовой женой» солдатам всех мастей, рассказывает жене партийного работника, что та бы себе и куска хлеба не заработала. «Дылда» со своими литературными экзерсисами, не будь у нее балаговского стиля и пышных визуальных форм оператора Ксении Середы, — тоже.

В контексте современной России и постсоветского пространства «Дылда» позволяет себе непозволительное, конечно. Здесь героизм солдат удостаивается награды в виде торбы с продуктами, а настоящие герои, как верно подметит одна из женщин, были не только на передовых, намекая все на ту же Машу, которая скрашивала фронтовикам одиночество. И настоящие военные шрамы — это не только видимые следы от контузий и ампутированные конечности, это еще и шрамы на теле женщин: последствия десятков абортов и как следствия — бесплодия. Не первой свежести идея, но явно какого-то нового урожая.

Когда: уже в кино. Где: Falcon Club Бутик Кино, velcom cinema Silver Screen в ТЦ «Дана Молл», «Центральный». Купить билет, пока еще хоть что-то есть