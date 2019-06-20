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День медика праздновали в Миорском РДК

21.06.2019 — Разное | Міёрскія навіны  
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Источник материала: Міёрскія навіны

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День медика праздновали в Миорском РДКБольше фото смотрите в фотоальбоме нашей группы на  ОК. 

В районном Доме культуры прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню медицинских работников. Его вели заместитель главврача по медицинской части ЦРБ Светлана БИРЮКОВА и заведующий Язненской участковой больницы Владимир ПАШКОВИЧ. Звучали песни в исполнении медиков и их детей. Лучшие представители профессии получили заслуженные награды. 

День медика праздновали в Миорском РДК Главный врач Миорской ЦРБ Елена Сивая, поздравляя с праздником, обратила внимание, что в нашем районе медицина стремительно развивается. В эту сферу внедряются современные технологии. Один из поводов для особой гордости – новая райбольница.


Почётные грамоты главного управления по здравоохранению облисполкома вручила фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи Дисненской больницы сестринского ухода Валентине Ворона, врачу-терапевту отделения профилактики поликлиники Миорской ЦРБ Людмиле Прищеп. День медика праздновали в Миорском РДК Почётными грамотами администрации и профсоюзного комитета райбольницы наградила медсестру хирургического отделения стационара ЦРБ Лёлю Адамович, санитарку терапевтического отделения стационара районной больницы Нину Валевко, заведующего Николаёвским фельдшерско-акушерским пунктом Анастасию Ганебную, санитарку централизованного стерилизационного отделения ЦРБ Наталью Кисель, акушерку амбулатории Язненской участковой больницы Дину Ковалёнок, врача-анестезиолога-реаниматолога ЦРБ Станислава Мандрика, медсестру эндоскопического кабинета Елену Пахирко, врача-терапевта участкового терапевтического отделения райполиклиники Оксану Хоменок, инженера-электроника ЦРБ Юрия Шамшура и врача-терапевта участкового терапевтического отделения поликлиники ЦРБ Татьяну Шимукович.


День медика праздновали в Миорском РДК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ районного Совета депутатов Мария Банифатова поблагодарила медиков за труд, отметила вклад в общее дело каждого.
– Мы верим нашим врачам. А это, пожалуй, главный показатель качества их работы, – подытожила Мария Николаевна и вручила Почётную грамоту райисполкома заведующему Повятским фельдшерско-акушерским пунктом Марии Крупко. Почётной грамоты районного Совета День медика праздновали в Миорском РДК депутатов удостоен терапевт участковый, заведующий терапевтическим отделением поликлиники ЦРБ Мирослава Кунцевич.
Благодарности главы района объявлены заведующей хозяйством Дисненской больницы сестринского ухода Алине Михалушко и медицинскому статисту поликлиники ЦРБ Елене Клименковой.


ТЁПЛЫЕ слова в адрес виновников торжества высказала главный государственный санитарный врач Галина Федукович. Отметила важность профессии и поблагодарила коллег за труд главная медсестра райбольницы и председатель первичной профсоюзной организации Светлана Карпезо.


День медика праздновали в Миорском РДК Официальная часть плавно перетекла в концерт. Артисты адресовали красочные номера каждой службе в отдельности. Так, Владислав Симанис посвятил песню «На белом покрывале января» терапевтическому отделению. Ольга Мороз исполнила восточный танец для хирургического. Отделению анестезиологии и реанимации спел «Что такое любовь» Артём Карандей. Музыкальный привет акушерскому отделению передала от всех детей Алина Федукович. Галина Синкевич прочитала от имени ветеранов труда сотрудникам акушерского отделения проникновенный стих.


Многие выступления особо запомнились манерой исполнения. Например, Виктория Мателенок и Полина Субботко в честь приёмного и инфекционного отделений виртуозно сыграли на синтезаторах. Екатерина Бирюкова по-детски искренне поздравила работников педиатрической службы песней «А знаешь, всё ещё будет». Не оставила равнодушных литературно-музыкальная композиция «Душа». Особенность выступления Анны Блажевич в том, что она для сотрудников поликлиники и вспомогательных служб спела на белорусском языке. 

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

 
 
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Больше фото смотрите в фотоальбоме нашей группы на  ОК. В районном Доме культуры прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню медицинских работников. Его вели...
 
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