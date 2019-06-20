Визитная карточка страны: в Минске погасили штемпель II Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Минске стартуют II Европейские игры, и к этому знаменательному событию погасили специальный памятный штемпель, сообщает телеканал «МИР 24».

Фирменную почтовую печать будут использовать вплоть до официального окончания состязаний- то есть до 30 июня. На ней изображен рыжий лисенок Лесик - талисман нынешних игр. Всего напечатали 120 тысяч марок. На каждом листе – по четыре штуки с изображениями атлетов, а также официального логотипа и слогана международных игр.

«Эти марки имеют возможность увидеть граждане более чем 190 государств. Это вместе с тем и визитная карточка нашего государства. И так как это событие такое неординарное, то узнать, что происходит в Беларуси в таком количестве стран, я считаю, это очень важно», – рассказал министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган.