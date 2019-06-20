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Визитная карточка страны: в Минске погасили штемпель II Европейских игр
21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Минске стартуют II Европейские игры, и к этому знаменательному событию погасили специальный памятный штемпель, сообщает телеканал «МИР 24».
Фирменную почтовую печать будут использовать вплоть до официального окончания состязаний- то есть до 30 июня. На ней изображен
Кстати, благодаря технологии дополненной реальности (если навести камеру телефона на марки через специальное приложение),
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На марке изображен рыжий лисенок Лесик – талисман нынешних игр. Всего напечатали 120 тысяч марок.
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