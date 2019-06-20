Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня состоялась жеребьевка Кубка Гродненской области по футболу 2019 года. В жеребьевке участвовало шесть команд. По результатам жеребьевки определились следующие пары:

1/4 финала

1 пара: «Сморгонь» - «Мосты»

2 пара: «Спарта» - «Щучин»

1/2 финала

Победитель 1-й пары – «Смена»

Победитель 2-й пары – «ЖКХ»

Четвертьфинальные матчи состоятся 29 июня.

Волковысская «Спарта» примет на стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» команду из Щучина. О времени матча мы сообщим дополнительно.

Победитель Кубка Гродненской области в 2019 году примет участие в Кубке Регионов, победитель которого будет представлять Беларусь на Кубке Регионов УЕФА.

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