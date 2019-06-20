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И память будет жить века...

21.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

21 июня, накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, прошел памятный митинг на кладбище в д. Савгути. Красной нитью через все выступления участников проходила тема памяти, звучал призыв помнить, какой ценой завоевана Великая Победа, сколько человеческих жизней, искалеченных людских судеб, сколько разоренных городов и сел легло на ее алтарь.

Затем представители районного руководства, трудовых коллективов и жители возложили живые цветы и венки к подножию памятника. И минутой молчания, отзывающейся в сердцах присутствующих скорбью и болью, почтили память тех, кто не вернулся с полей войны.

И память будет жить века...

И память будет жить века...

И память будет жить века...

И память будет жить века...

И память будет жить века...

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. Зенкевича.

 
 
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21 июня, накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, прошел памятный митинг на кладбище в д. Савгути. Красной нитью через все выступления...
 
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