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Юбилейные медали – героям

21.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

3 июля Беларусь отметит 75 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это событие стало значимым для нашей страны, для наших предков, для взрослых и детей, поэтому никогда не стоит этого забывать и обязательно нужно рассказывать об этом вашим детям, чтобы и они это знали, помнили и передавали эту информацию из поколения в поколение.

В преддверии этой, несомненно, знаменательной даты в Ивьевском районе юбилейные медали в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков были вручены жителям Ивьевщины - ветеранам войны, бывшим узникам фашистских лагерей и других мест принудительного содержания.

21 июня председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, директор территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района Кристина Мечиславовна Трофимчик и военный комиссар Ивьевского района майор Владимир Станиславович Жебрик.

Юбилейные медали – героям

Юбилейные медали – героям

Юбилейные медали – героям

Юбилейные медали – героям

Юбилейные медали – героям

Юбилейные медали – героям

Юбилейные медали – героям

Юбилейные медали – героям

Юбилейные медали – героям

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. Зенкевича.

 
 
Ссылка на источник 48
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3 июля Беларусь отметит 75 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это событие стало значимым для нашей страны, для наших предков, для взрослых и...
 
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