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С единого дня информирования

21.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В ходе встреч информационно-пропагандистских групп области и района проинформировали слушателей по темам:  «Победа. Независимость. Память (к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков)», «Занятость детей на каникулах и обеспечение их безопасности», «Влияние пьянства и алкоголизма на здоровье населения».

В Ивьевском районе в минувший четверг побывали две областные информационно-пропагандистские группы. Одна из них, во главе с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Гродненского облисполкома Еленой Ивановной Касперович, встретилась с жителями Субботникского сельсовета. С коллективами Ивьевского РОЧС и Ивьевского лесхоза провел встречу начальник Гродненского управления МЧС Сергей Геннадьевич Шпарло.

С единого дня информирования

С единого дня информирования

С единого дня информирования

С единого дня информирования

Кроме тем, вынесенных для обсуждения в рамках ЕДИ, в ходе встреч руководители областных ведомств акцентировали внимание слушателей и на других актуальных вопросах, непосредственно касающихся сферы их профессиональной деятельности.

В ходе диалога, которым обычно заканчиваются встречи в рамках ЕДИ между выступающими и слушателями, обсуждается также множество других актуальных тем из жизни региона. Так было и на встрече информационно-пропагандистской группы, возглавляемой председателем  Ивьевского райисполкома Александром Ивановичем Булаком, с трудовым коллективом РУП ЖКХ. Глава района дал исчерпывающие ответы на поступившие вопросы о предпринимаемых мерах по закреплению молодых специалистов, приезжающих в наш регион на первое рабочее место, а также рассказал о выполнении прогнозных показателей социально-экономического  развития региона в завершающемся периоде текущего года. Были обсуждены и вопросы, касающиеся депутатской деятельности и приближающейся избирательной кампании в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

 

Т. Болотова.

С. Зенкевич (фото).

 
 
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В ходе встреч информационно-пропагандистских групп области и района проинформировали слушателей по темам:  «Победа. Независимость. Память (к 75-й годовщине...
 
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