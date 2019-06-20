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ТУРСЛЕТ. Педагоги – мощная сила

21.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Завершение учебного года – настоящая радость не только для детей, но и для педагогов. Видимо, по этой причине вот уже не первый год подряд работники сферы образования в середине июня на два дня отправляются на туристический слет, где на время забывают о повседневных заботах.

В четверг, 20 июня, в живописном месте аг. Морино Ивьевского района стартовал восьмой по счету туристический слет педагогических работников Ивьевщины. Всех любителей природы, здорового образа жизни и активного отдыха собрал сюда ветер романтики, запах костра и песни под гитару.

ТУРСЛЕТ. Педагоги – мощная сила

ТУРСЛЕТ. Педагоги – мощная сила

ТУРСЛЕТ. Педагоги – мощная сила

ТУРСЛЕТ. Педагоги – мощная сила

ТУРСЛЕТ. Педагоги – мощная сила

ТУРСЛЕТ. Педагоги – мощная сила

П. КЁЛЕР.

 
 
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Завершение учебного года – настоящая радость не только для детей, но и для педагогов. Видимо, по этой причине вот уже не первый год подряд работники сферы...
 
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