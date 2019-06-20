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Минск зажигает: в столице Беларуси откроются Европейские игры
21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Несколько часов осталось до начала
На то они и сюрпризы, что бы их держать в тайне. Пока лишь известно, что каждый зритель на стадионе станет участником праздничного шоу. 39 лет назад, в июле 1980 года на этом самом стадионе «Динамо» также зажигали огонь – Олимпийский.
Пламя в чаше стадиона зажег трехкратный олимпийский чемпион, легендарный советский и белорусский борец Александр Медведь. Несмотря на то, что основная часть соревнований Олимпиады-80 проходила в Москве, семь матчей футбольного турнира принимал Минск. В 2018 году стадион «Динамо» открылся после очередной реконструкции, и теперь это ультрасовременная арена. Однако чаша, в которой сегодня вспыхнет огонь Европейских игр, осталась прежней.
Игры стартуют сегодня вечером, а вот деревня, в которой будут жить спортсмены, уже открылась. В ней разместились более двух тысяч человек. И это еще не все гости.
На время Игр здесь поселятся около шести тысяч атлетов и представителей сборных. На открытии деревни всеСоревно участники провели парад и торжественно подняли национальные флаги. А после официальной части спортсмены заложили дубовую аллею. Все 50 делегаций высадили по дереву, а атлеты могли загадать самые заветные желания.
В распоряжении жителей деревни – огромная столовая. Здесь одновременно могут накормить 2 тысячи человек. Причем местные повара работают круглосуточно. Они готовят около 60 тонн еды ежедневно. В меню – 350 блюд разной кухни. Самая популярная – белорусская. Все продукты производятся внутри страны.
Пока спортсмены обживают свои номера,
На территории главной фан-зоны Игр у Дворца спорта для гостей звучали национальные песни, выступали танцоры. А в павильонах предлагали восточные сладости. На праздник пришли представители диаспоры Азербайджана в Беларуси. А для любителей спорта открыли фотовыставку уникальных кадров первых Европейских игр, которые прошли в Баку.
Билетов на соревнования становится все меньше. На сегодняшней церемонии открытия ожидается аншлаг.
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Церемония состоится вечером на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Организаторы приготовили множество сюрпризов.
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