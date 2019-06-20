Минск зажигает: в столице Беларуси откроются Европейские игры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Несколько часов осталось до начала торжественной церемонии открытия Вторых Европейских игр. Она пройдет на минском национальном олимпийском стадионе «Динамо». Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус рассказал, готовят ли организаторы какие-нибудь особенные сюрпризы?

На то они и сюрпризы, что бы их держать в тайне. Пока лишь известно, что каждый зритель на стадионе станет участником праздничного шоу. 39 лет назад, в июле 1980 года на этом самом стадионе «Динамо» также зажигали огонь – Олимпийский.

Пламя в чаше стадиона зажег трехкратный олимпийский чемпион, легендарный советский и белорусский борец Александр Медведь. Несмотря на то, что основная часть соревнований Олимпиады-80 проходила в Москве, семь матчей футбольного турнира принимал Минск. В 2018 году стадион «Динамо» открылся после очередной реконструкции, и теперь это ультрасовременная арена. Однако чаша, в которой сегодня вспыхнет огонь Европейских игр, осталась прежней.

Игры стартуют сегодня вечером, а вот деревня, в которой будут жить спортсмены, уже открылась. В ней разместились более двух тысяч человек. И это еще не все гости.

На время Игр здесь поселятся около шести тысяч атлетов и представителей сборных. На открытии деревни всеСоревно участники провели парад и торжественно подняли национальные флаги. А после официальной части спортсмены заложили дубовую аллею. Все 50 делегаций высадили по дереву, а атлеты могли загадать самые заветные желания.

«У каждого из спортсменов есть своя цель. Кто-то нацелен на золотую медаль. Кто-то на квалификацию на Олимпийские игры. Но я хочу, чтобы для каждого из них Минск запомнился, как место исполнения мечты», – отметил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019» Георгий Катулин.

В распоряжении жителей деревни – огромная столовая. Здесь одновременно могут накормить 2 тысячи человек. Причем местные повара работают круглосуточно. Они готовят около 60 тонн еды ежедневно. В меню – 350 блюд разной кухни. Самая популярная – белорусская. Все продукты производятся внутри страны.

Пока спортсмены обживают свои номера, болельщики танцуют на улицах. В рамках развлекательной программы Европейских Игр в Минске прошел День культуры и традиций Азербайджана.

На территории главной фан-зоны Игр у Дворца спорта для гостей звучали национальные песни, выступали танцоры. А в павильонах предлагали восточные сладости. На праздник пришли представители диаспоры Азербайджана в Беларуси. А для любителей спорта открыли фотовыставку уникальных кадров первых Европейских игр, которые прошли в Баку.

Билетов на соревнования становится все меньше. На сегодняшней церемонии открытия ожидается аншлаг.