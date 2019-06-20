Развод по объявлению. Реальные истории обмана на интернет-барахолках

Источник материала: Аргументы и факты

На сайтах бесплатных объявлений можно не только сэкономить на покупке нужной вещи/заработать на продаже ненужной, но и лишиться денег. На таких ресурсах полно аферистов, наживающихся на доверчивых гражданах. На примере реальных историй обмана соотечественников на сайтах объявлений "АиФ" рассказывает о популярных схемах мошенников.

Мошенник на доверии

В республике Марий Эл задержали 28-летнего мужчину, который обманывал пользователей сайтов бесплатных объявлений довольно неожиданным способом. По данным пресс-службы МВД по региону, мошенник находил на профильных ресурсах вещи, которые можно выгодно продать, связывался с продавцами и сообщал о своем желании приобрести эту вещь. Но придя на встречу, молодой человек признавался, что у него внезапно возникли финансовые проблемы и расплатиться он может только частично, однако обещал обязательно вернуть всю сумму и даже давал расписку.

Растроганные продавцы соглашались на такие условия — разве может обманывать человек, дающий расписку? А человек пропадал. Полученные за бесценок компьютеры, мобильный телефон, автомобили и комплект шин он перепродавал. В общей сложности обманул йошкаролинцев на 3 тысячи долларов.

Если вдруг заинтересовавшийся вашим диваном или комплектом посуды покупатель сообщает, что может оплатить только половину покупки, от сделки следует отказаться. Даже если вы уже приехали на встречу. Даже если вам обещают расписку. Вы ведь размещаете объявление, чтобы заработать денег, а не для того, чтобы бегать по полицейским участкам и искать аферистов?

Мошенник на предоплате

Удивительно, но на сайтах объявлений полно доверчивых людей, готовых не только отдавать свои вещи в рассрочки за расписку, но и переводить кругленькие суммы неизвестно кому — в качестве предоплаты. Если взглянуть на новостные сводки — это одна из самых распространенных схем обмана. И тоже очень банальная.

Вот история из Пензы, где руководитель одной организации решил приобрести стройматериалы — соответствующее объявление он опубликовал в интернете. С ним связался мужчина, представившийся менеджером из строительной организации из Барнаула. Барнаулец сообщил, что может отправить в Пензу продукцию его предприятия, но нужна предоплата, назвал банковский счет. Пензенский руководитель поверил на слово и перевел 300 тысяч российских рублей. Стоит ли говорить, что долгожданные стройматериалы не получены, а телефон барнаульского коллеги выключен?

Работающий по аналогичной схеме житель Перми посылку все-таки отправил, но не с обещанным гаджетом, а со старыми газетами. За это он получил 100 долларов от жительницы поселка Юго-Камский.

Если вы нашли невероятно выгодный товар, а продавец просит за него предоплату с аргументом вроде «иначе вещь уйдет к другому покупателю», с 99,9% вероятностью вы имеете дело с мошенником. Они нарочно публикуют объявления с новыми ноутбуками или иномарками за бесценок, чтобы у потенциальной жертвы моментально возникло желание во что бы то ни стало обладать этой вещью. А это усыпляет бдительность. Просто подумайте: а какие гарантии, что продавец, которого вы даже в глаза никогда не видели, не пропадет с деньгами?

Мошенник по предоплате — 2

Бывает, что покупатель не просит предоплату, а, напротив, предлагает перевести деньги авансом, мол: «всегда хотел именно такой пиджак, забронируйте, пожалуйста, его за мной». Кто же откажется от перевода денег, да и разве станет злоумышленник отдавать деньги наперед? Именно такой реакции и ждут мошенники. Потому что в сообщении с предложением перевести вам деньги они попросят конфиденциальные данные банковской карты и обчистят ваш счет.

Более 10 тысяч долларов по такой схеме потеряла 20-летняя жительница Ханты-Мансийска. На сайте объявлений девушка пыталась продать норковую шубу. «Ей позвонил неизвестный и предложил внести предоплату за товар. Девушка сообщила злоумышленнику номер банковской карты и код доступа, пришедший в СМС-сообщении на телефон заявительницы. В результате югорчанка лишилась денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы полиции окружного центра.

Есть в арсенале мошенников и другой способ поживиться чужими деньгами — они обещают перевести аванс за товар, но не просят называть секретную информацию, они отправляют жертву к банкомату, чтобы ничего не подозревающий человек собственноручно перевел им деньги. Так сделала 52-летняя жительница все той же Йошкар-Олы. Женщина хотела продать квартиру, когда с ней связалась незнакомка и пообещала внести предоплату, как гарантию, что жилплощадь никому больше не продадут, и попросила продавщицу дойти до ближайшего банкомата. Там владелица квартиры под диктовку «покупательницы» произвела несколько операций и, сама того не понимая, перевела на счет аферистки 300 доллров, сообщает МВД по республике Марий Эл.

Запомните: если кто-то действительно хочет перевести вам деньги, для этого достаточно только номера карты, или даже номера мобильного. Как вариант, можно предложить потенциальному покупателю встретиться и передать аванс лично. Да, имейте в виду, если кто-то действительно перевел вам деньги в качестве предоплаты за вашу вещь, пропадать, отключать мобильный телефон и игнорировать покупателя не стоит. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Мошенник со ссылкой

Особенно продвинутые мошенники рассылают своим жертвам смс-сообщения с вредоносными ссылками, перейдя по которой вы предоставите аферистам доступ к вашему мобильному телефону и, соответственно, онлайн-банку и деньгам. Выглядит такое сообщение примерно следующим образом: «Здравствуйте, заинтересовал ваш товар», и ссылка — якобы на товар, который вы продаете, и который хотят купить, или обменять.

С обманом на обмене столкнулась жительница Челябинской области — женщина хотела продать мутоновую шубу и получила смс-сообщение с предложением обмена и со ссылкой. Перейдя по ссылке, челябинка скачала вирус, который, при включенном мобильном банке направлял от ее имени запросы в банк о списании средств на другой счет, говорится в сообщении МВД. В итоге аферисты успели похитить у женщины солидную сумму — в легальности транзакций засомневался банк и заблокировал карточку.

Правило безопасности от таких ситуаций одно — не переходить по ссылкам, которые вам присылают неизвестные.