Фан-зона Игр, кино и йога для отважных. Чем (кроме пляжа) заняться в выходные в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Конечно, лучшее место в эти выходные в Гомеле — это пляж . Но если рекордная жара не пугает, то вот вам гайд по интересным событиям уикенда.

Открытие II Европейских игр





В день открытия для гомельчан обещают устроить настоящий праздник. Концертная программа, встречи со знаменитыми спортсменами, розыгрыши призов ждут тех, кто придет вечером к Ледовому дворцу. Гости праздника — «Ягорава гара», Максим Сапатьков и проект ALEN HIT. Прямая трансляция церемонии открытия начнется в 20 часов.

Где: площадка у Ледового дворца.

Когда: 21 июня 20.00.

Почем: бесплатно.

Фестиваль короткометражных фильмов





В Гомеле открылся 8-ой международный фестиваль короткометражных фильмов Cinema Perpetuum Mobile. Фестиваль нефильтрованного кино порадует кинолентами более чем из 20 стран мира.

Где: Чаша Мира, ул. Советская, 1.

Когда: 21 июня в 20.50.

Почем: бесплатно.

Йога на природе





Полуторачасовой мастер-класс по йоге проведет инструктор. Физические нагрузки вперемешку с расслабляющими упражнениями на свежем воздухе приведут в порядок мысли и зарядят хорошим настроением на весь день.

Где: Роповский пляж.

Когда: 22 июня в 9.00.

Почем: бесплатно.

Хороших выходных, друзья!