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Фан-зона Игр, кино и йога для отважных. Чем (кроме пляжа) заняться в выходные в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Конечно, лучшее место в эти выходные в Гомеле — это
Открытие II Европейских игр
В день открытия для гомельчан обещают устроить настоящий праздник. Концертная программа, встречи со знаменитыми спортсменами, розыгрыши призов ждут тех, кто придет вечером к Ледовому дворцу. Гости праздника — «Ягорава гара», Максим Сапатьков и проект ALEN HIT. Прямая трансляция церемонии открытия начнется в 20 часов.
Где: площадка у Ледового дворца.
Когда: 21 июня 20.00.
Почем: бесплатно.
Фестиваль короткометражных фильмов
В Гомеле открылся 8-ой международный фестиваль короткометражных фильмов Cinema Perpetuum Mobile. Фестиваль нефильтрованного кино порадует кинолентами более чем из 20 стран мира.
Где: Чаша Мира, ул. Советская, 1.
Когда: 21 июня в 20.50.
Почем: бесплатно.
Йога на природе
Полуторачасовой мастер-класс по йоге проведет инструктор. Физические нагрузки вперемешку с расслабляющими упражнениями на свежем воздухе приведут в порядок мысли и зарядят хорошим настроением на весь день.
Где: Роповский пляж.
Когда: 22 июня в 9.00.
Почем: бесплатно.
Хороших выходных, друзья!
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Конечно, лучшее место в эти выходные в Гомеле - это пляж. Но если рекордная жара не пугает, то вот вам гайд по интересным событиям уикенда.
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