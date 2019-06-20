Опытный хоккеист сборной Беларуси продлил контракт с минским «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании нового контракта с нападающим Евгением Ковыршиным.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Это будет уже четвертый кряду сезон нападающего в форме «зубров». В трех предыдущих он был одним из самых полезных белорусских игроков — провел 153 матча и набрал 50 (22+28) очков. В минувшей регулярке занял 6-е место в командном списке бомбардиров.