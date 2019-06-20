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Опытный хоккеист сборной Беларуси продлил контракт с минским «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» объявило о подписании нового контракта с нападающим Евгением Ковыршиным.
Это будет уже четвертый кряду сезон нападающего в форме «зубров». В трех предыдущих он был одним из самых полезных белорусских игроков — провел 153 матча и набрал 50 (22+28) очков. В минувшей регулярке занял 6-е место в командном списке бомбардиров.
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Минское «Динамо» объявило о подписании нового контракта с нападающим Евгением Ковыршиным.
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