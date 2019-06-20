Погода на выходные и начало недели: жарко с дождями

Источник материала: Новости Дзержинска

Жаркая погода с дождями и грозами будет в Беларуси до конца недели.

В субботу, 22 июня, атмосферный фронт обусловит неустойчивую погоду, с большими контрастами температур. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности. Местами прогремят грозы. Ночью будет от 15 до 21 градуса, днем - 20-27. Местами, преимущественно по юго-востоку, воздух прогреется до 28-33 градусов.

В воскресенье, 23 июня, фронтальный раздел сместится на юго-восток страны, а за фронтом распространится более свежий воздух с Балтики. Преимущественно по юго-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит от 11 градусов по северо-западу до 20 по юго-востоку. Днем будет в основном 19-26, лишь по юго-востоку - 27-31 выше нуля.

В понедельник, 24 июня, погоду в северо-западной части страны обусловит область повышенного атмосферного давления, по юго-восточной половине сохранится влияние атмосферного фронта. Местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью ожидается 12-19 градусов, днем - от 20 по северо-западу до 32 по юго-востоку республики.



