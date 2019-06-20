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Xiaomi откажется от выпуска некоторых популярных смартфонов

21.06.2019 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Xiaomi, Лэй Цзюнь, в китайской социальной сети weibo рассказал о планах компании по выпуску новых смартфонов.


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По словам топ-менеджера, в этом году компания не планирует выпускать новые модели в линейках Mi Max и Mi Note. О том, обновят ли нынешние устройства этих серий в будущем, Цзюнь промолчал.

Глава Xiaomi также выделил четыре основных направления работы ее подразделения смартфонов, пишет IXBT:

  • Флагманские смартфоны Xiaomi Mi
  • Художественная линейка Xiaomi Mi Mix
  • Новая линейка Xiaomi CC, ориентированная на молодежь
  • Смартфоны бренда Redmi с ориентацией на онлайновую дистрибуцию

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
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О том, обновят ли нынешние устройства этих серий в будущем, Цзюнь промолчал.
 
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