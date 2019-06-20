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Xiaomi откажется от выпуска некоторых популярных смартфонов
Источник материала: Tut.by
Глава Xiaomi, Лэй Цзюнь, в китайской социальной сети weibo
По словам топ-менеджера, в этом году компания не планирует выпускать новые модели в линейках Mi Max и Mi Note. О том, обновят ли нынешние устройства этих серий в будущем, Цзюнь промолчал.
Глава Xiaomi также выделил четыре основных направления работы ее подразделения смартфонов,
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:
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О том, обновят ли нынешние устройства этих серий в будущем, Цзюнь промолчал.
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