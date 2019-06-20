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В России священники решили не освящать оружие массового поражения
Источник материала: Tut.by
Священники не должны освящать оружие массового поражения. Об этом
Российские священнослужители закончили работу над проектом документа «О практике освящения оружия в Русской православной церкви», проект подвергся обсуждению комиссией Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву, прошедшей 20 июня.
В результате принято решение, что в рамках церковного предания допускается благословление солдат на воинскую службу и защиту отечества, поскольку в этом случае освящается только личное оружие, которое связано с тем, кому преподается благословение. А не личное оружие, в особенности ОМП, освящаться не должно.
Епископ отметил, что в данном случае позиция комиссии расходится с практикой последних лет. При этом он оговорился, что документ не является официальным, представляя лишь мнение членов комиссии.
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Дело в том, что оно не является личным оружием солдат.
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