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В России священники решили не освящать оружие массового поражения

21.06.2019 17:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Священники не должны освящать оружие массового поражения. Об этом написал в своем Telegram-канале Cogito ergo sum заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Российские священнослужители закончили работу над проектом документа «О практике освящения оружия в Русской православной церкви», проект подвергся обсуждению комиссией Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву, прошедшей 20 июня.

В результате принято решение, что в рамках церковного предания допускается благословление солдат на воинскую службу и защиту отечества, поскольку в этом случае освящается только личное оружие, которое связано с тем, кому преподается благословение. А не личное оружие, в особенности ОМП, освящаться не должно.

Епископ отметил, что в данном случае позиция комиссии расходится с практикой последних лет. При этом он оговорился, что документ не является официальным, представляя лишь мнение членов комиссии.

 
 
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Дело в том, что оно не является личным оружием солдат.
 
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