Фестиваль за фестивалем

Источник материала: Новости Хотимска

На каком бы конкурсе, фестивале, празднике не появлялись артисты и коллективы из Хотимского района они обязательно оказываются замеченными и возвращаются с наградами. И еще их обязательно организаторы приглашают на следующий год. Так произошло и с Международным фестивалем самодеятельного творчества «Порубежье», проходящем в городе Шумячи Смоленской области.

Фестиваль имеет богатую историю, но только в прошлом году на двадцатом по счету празднике там был представлен Хотимский район – народным фольклорным ансамблем «Адраджэнне». Его и солистов Хотимского РЦК неоднократно затем приглашали посетить Шумячи с концертами. Попросили принять участие в фестивале «Порубежье» и в этом году. В ответ наша сторона предложила выступить не одним, а сразу тремя коллективами. Благо на Хотимской земле есть, что показать. Высокую оценку снискало творчество хотимчан всех трёх коллективов: народный вокальный ансамбль «Потеха», народный вокальный ансамбль «Горлица» и вокальное трио «Парни поселковые» были отмечены Дипломами фестиваля. Помимо концертов и выставок мастеров ДПИ на фестивале «Порубежье» работает и литературная секция. Шумячи собирают поэтов из более чем 15 районов России и Беларуси. Впервые в этом году участие в литературной секции приняли хотимские поэты – Александр Александрин и Андрей Зубрицкий. Их творчество также не осталось без внимания. Авторам вручены Благодарственные письма за участие.

Как я уже говорил, хотимских артистов всегда приглашают второй раз (это как минимум) в прошлом году народный фольклорный ансамбль «Адраджэнне» посетил Международный фестиваль «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Как понятно из названия, народный праздник песни, танца, обрядов и прочих элементов культуры проходит в Орловской области в Хотынецком районе (село Льгов). В этом году фестиваль проходит в юбилейный двадцатый раз и на него был приглашен ансамбль «Адраджэнне». Помимо хотимчан Республику Беларусь представлял ансамбль «Припевка» Могилевского района. Белорусы делили сцену с ансамблями и артистами из Курской, Орловской, Подольской, Колужской, Тульской областей и Луганской Народной Республики.

Народный фольклорный ансамбль «Адраджэнне» отмечен Грамотой ХХ Международного фестиваля «Троицкие хороводы в Орловском Полесье».

Летний фестивальный сезон только в самом начале и мы будем следить за успехами наших артистов, и радоваться их победам вместе.

Александр АЛЕКСАНДРИН