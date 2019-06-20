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Фестиваль за фестивалем
21.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На каком бы конкурсе, фестивале, празднике не появлялись артисты и коллективы из Хотимского района они обязательно оказываются замеченными и возвращаются с наградами. И еще их обязательно организаторы приглашают на следующий год. Так произошло и с Международным фестивалем самодеятельного творчества «Порубежье», проходящем в городе Шумячи Смоленской области.
Фестиваль имеет богатую историю, но только в прошлом году на двадцатом по счету празднике там был представлен Хотимский район – народным фольклорным ансамблем «Адраджэнне». Его и солистов Хотимского РЦК неоднократно затем приглашали посетить Шумячи с концертами. Попросили принять участие в фестивале «Порубежье» и в этом году. В ответ наша сторона предложила выступить не одним, а сразу тремя коллективами. Благо на Хотимской земле есть, что показать. Высокую оценку снискало творчество хотимчан всех трёх коллективов: народный вокальный ансамбль «Потеха», народный вокальный ансамбль «Горлица» и вокальное трио «Парни поселковые» были отмечены Дипломами фестиваля. Помимо концертов и выставок мастеров ДПИ на фестивале «Порубежье» работает и литературная секция. Шумячи собирают поэтов из более чем 15 районов России и Беларуси. Впервые в этом году участие в литературной секции приняли хотимские поэты – Александр Александрин и Андрей Зубрицкий. Их творчество также не осталось без внимания. Авторам вручены Благодарственные письма за участие.
Александр АЛЕКСАНДРИН
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На каком бы конкурсе, фестивале, празднике не появлялись артисты и коллективы из Хотимского района они обязательно оказываются замеченными и возвращаются с...
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