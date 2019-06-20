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Несколько дней в «Родничке»

21.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Позади три недели насыщенной жизни лагеря «Родничок», который начал свою работу с 3 июня. Для 25 школьников это времяпрепровождение стало поистине незабываемым и увлекательным. Когда задаёшь ребятам вопрос, нравится ли им в лагере, получаешь массу положительных отзывов и в глазах ребят ловишь искорку радости и счастья .

Для каждого педагога, такая реакция детей самая лучшая награда. А педагоги в «Родничке» поистине талантливые и неординарные.
Каждый день ребят ожидала насыщенная программа. В «День верных друзей» они узнали о почётных гражданах нашего района и потрудились на славу: сделали подарок лучшему другу, поучаствовали в конкурсно-игровой программе «Два корабля» и встретились с сотрудниками ОГАИ, РОЧС.
В «День юных краеведов и следопытов» прошла квест- игра «В поисках клада», в ходе которой по определённым ориентирам члены отрядов искали вожатых и выполняли предложенные ими задания, связанные с краеведением. Необычно прошёл «День перевоплощений и сюрпризов», так как ребят ждала самая долгожданная шоу-программа «Точь-в-точь», где дети пародировали знаменитых артистов. Шоу получилось очень яркое и незабываемое. Было много победителей, но лучшими из лучших оказался дуэт Вари и Алексея Сотварённых, которые выступали в роли Патапа и Насти Коменской.
Не менее долгожданным стал «День красоты», где 6 участниц боролись за звание «Мисс лагеря 2019». В результате конкурса титул «Мисс лагеря – 2019» завоевала Дарья Ларченко.
Лагерь «Родничок» – это своего рода мостик между завершившимся учебным годом и предстоящим. Надеемся, что он поможет ребятам прийти к новому учебному году с новыми силами и хорошим настроением.

Светлана Тищенко,
заместитель начальника оздоровительного лагеря «Родничок»

 

 
 
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Позади три недели насыщенной жизни лагеря «Родничок», который начал свою работу с 3 июня. Для 25 школьников это времяпрепровождение стало поистине незабываемым и...
 
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