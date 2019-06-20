|
Несколько дней в «Родничке»
21.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Позади три недели насыщенной жизни лагеря «Родничок», который начал свою работу с 3 июня. Для 25 школьников это времяпрепровождение стало поистине незабываемым и увлекательным. Когда задаёшь ребятам вопрос, нравится ли им в лагере, получаешь массу положительных отзывов и в глазах ребят ловишь искорку радости и счастья .
Для каждого педагога, такая реакция детей самая лучшая награда. А педагоги в «Родничке» поистине талантливые и неординарные.
Светлана Тищенко,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Позади три недели насыщенной жизни лагеря «Родничок», который начал свою работу с 3 июня. Для 25 школьников это времяпрепровождение стало поистине незабываемым и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)