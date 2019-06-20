Несколько дней в «Родничке»

Источник материала: Новости Хотимска

Позади три недели насыщенной жизни лагеря «Родничок», который начал свою работу с 3 июня. Для 25 школьников это времяпрепровождение стало поистине незабываемым и увлекательным. Когда задаёшь ребятам вопрос, нравится ли им в лагере, получаешь массу положительных отзывов и в глазах ребят ловишь искорку радости и счастья .

Для каждого педагога, такая реакция детей самая лучшая награда. А педагоги в «Родничке» поистине талантливые и неординарные.

Каждый день ребят ожидала насыщенная программа. В «День верных друзей» они узнали о почётных гражданах нашего района и потрудились на славу: сделали подарок лучшему другу, поучаствовали в конкурсно-игровой программе «Два корабля» и встретились с сотрудниками ОГАИ, РОЧС.

В «День юных краеведов и следопытов» прошла квест- игра «В поисках клада», в ходе которой по определённым ориентирам члены отрядов искали вожатых и выполняли предложенные ими задания, связанные с краеведением. Необычно прошёл «День перевоплощений и сюрпризов», так как ребят ждала самая долгожданная шоу-программа «Точь-в-точь», где дети пародировали знаменитых артистов. Шоу получилось очень яркое и незабываемое. Было много победителей, но лучшими из лучших оказался дуэт Вари и Алексея Сотварённых, которые выступали в роли Патапа и Насти Коменской.

Не менее долгожданным стал «День красоты», где 6 участниц боролись за звание «Мисс лагеря 2019». В результате конкурса титул «Мисс лагеря – 2019» завоевала Дарья Ларченко.

Лагерь «Родничок» – это своего рода мостик между завершившимся учебным годом и предстоящим. Надеемся, что он поможет ребятам прийти к новому учебному году с новыми силами и хорошим настроением.

Светлана Тищенко,

заместитель начальника оздоровительного лагеря «Родничок»