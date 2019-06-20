|
Антон Науменко: «Хочу достигать всё новых высот!»
21.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Не раз уже можно было заметить этого улыбающегося молодого человека на страницах «ШК», всё потому что он делом доказывает – нынешнему поколению смело можно доверять. Так случилось, что и в этот раз найти его было сложно, ведь не сидит без дела – с самого утра уже весь в работе, еле нашлись пару минут времени, и те на полях, без отрыва от дела, так сказать.
Антон – хотимчанин, здесь рос, окончил школу, затем поступил в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию в Горках. На вопрос: «Почему выбор пал на сельское хозяйство?», с улыбкой отвечает: «Захотелось собственным трудом поднимать хозяйство. Знать, что я приложил все усилия, трудиться, и чтобы польза была».
Дарья БОРИСОВА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не раз уже можно было заметить этого улыбающегося молодого человека на страницах «ШК», всё потому что он делом доказывает – нынешнему поколению смело можно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)