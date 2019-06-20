Антон Науменко: «Хочу достигать всё новых высот!»

Источник материала: Новости Хотимска

Не раз уже можно было заметить этого улыбающегося молодого человека на страницах «ШК», всё потому что он делом доказывает – нынешнему поколению смело можно доверять. Так случилось, что и в этот раз найти его было сложно, ведь не сидит без дела – с самого утра уже весь в работе, еле нашлись пару минут времени, и те на полях, без отрыва от дела, так сказать.

Антон – хотимчанин, здесь рос, окончил школу, затем поступил в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию в Горках. На вопрос: «Почему выбор пал на сельское хозяйство?», с улыбкой отвечает: «Захотелось собственным трудом поднимать хозяйство. Знать, что я приложил все усилия, трудиться, и чтобы польза была».

Антон Науменко – ровесник Конституции, прогрессивно мыслящий человек. «Вот недавно только вернулся с курсов при Академии управления при Президенте Республики Беларусь, – рассказывает молодой человек. – Нас учили, каким должен быть руководитель, и каждая характеристика «настоящего управленца», к удивлению, совпадала с моим представлением о таковом».

Несколько лет уже прошло с тех пор как Антон окончил сельскохозяйственную академию, пришёл работать в родной городок, за плечами уже и служба в армии. Какой же дальше видит он свою жизнь, какие ставит цели?

«Пока в центре моего внимания – карьера. Может максималистские взгляды связаны с возрастом, но хочется достичь как можно большего. А в остальном, не хочу загадывать на будущее. Кто знает, как сложится жизнь», – улыбается Антон.

Дарья БОРИСОВА.

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