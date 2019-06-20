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Николай Томашев просто работает на благо людей
21.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
История района слагается из историй жизни людей, живущих на этой земле. Они не совершали грандиозных подвигов, их имена не увековечены на памятниках и обелисках. Это люди, которые своим каждодневным трудом создавали и создают историю Хотимщины. При этом не думают о памяти и славе, а просто работают на благо людей.
Сегодня есть повод рассказать об удивительно простом человеке, обладающим мудростью и неукротимым желанием служить людям, делать добро и сопереживать. Повод этот дал Могилевский областной исполнительный комитет, который наградил Почетной грамотой Николая ТОМАШЕВА, председателя районной ветеранской организации за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие ветеранского движения и в связи с 75-летием освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
Александр Лейчинский.
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История района слагается из историй жизни людей, живущих на этой земле. Они не совершали грандиозных подвигов, их имена не увековечены на памятниках и обелисках....
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