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Николай Томашев просто работает на благо людей

21.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

История района слагается из историй жизни людей, живущих на этой земле. Они не совершали грандиозных подвигов, их имена не увековечены на памятниках и обелисках. Это люди, которые своим каждодневным трудом создавали и создают историю Хотимщины. При этом не думают о памяти и славе, а просто работают на благо людей.

Сегодня есть повод рассказать об удивительно простом человеке, обладающим мудростью и неукротимым желанием служить людям, делать добро и сопереживать. Повод этот дал Могилевский областной исполнительный комитет, который наградил Почетной грамотой Николая ТОМАШЕВА, председателя районной ветеранской организации за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие ветеранского движения и в связи с 75-летием освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
Николай Владимирович не представляет своей жизни без активного участия в общественной жизни района. Да и должность дает широкие возможности, умноженные на пытливый ум, мудрость и щедрость души. Он остался верен традициям и идеалам прошлого, не изменил своим принципам, является заместителем первого секретаря районной организации Коммунистической партии Беларуси. Это не просто слова. Это – его молодость, желание оставить свой след, сделать что-то важное, значимое для своей Родины.
Деятельность Николая Томашева, как председателя районной ветеранской организации, многогранна и она постоянно находит отражение на страницах нашей газеты: забота о ветеранах, встречи с молодежью, с призывниками, вручение паспортов… В этом году особое внимание районный Совет ветеранов уделяет совместной работе и проведению с заинтересованными организациями мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, укреплению и сохранению неразрывной связи поколений, формировании чувств сопричастности с общими историческими событиями.

Александр Лейчинский.
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История района слагается из историй жизни людей, живущих на этой земле. Они не совершали грандиозных подвигов, их имена не увековечены на памятниках и обелисках....
 
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