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С каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта? Репортаж с главной фан-зоны столицы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ну сейчас в самый эпицентр праздничных событий, где в эти дни расположена студия телеканала СТВ. Главная фан-зона II Европейских игр – центр притяжения болельщиков и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Дворца спорта работает наш корреспондент Евгений Поболовец. От него узнаем, с каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта.
Евгений Поболовец, СТВ:
Напомним, фан-зон открыто в Беларуси 10. Главная фан-зона – около Дворца спорта. Особенность главной фан-зоны – национальность и многовекторность. Это значит, что каждая страна-участница Европейских игр каждый день представляет свою национальную культуру: национальную кухню и танцы.
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С каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта? Репортаж с главной фан-зоны столицы
Новости Беларуси. Ну сейчас в самый эпицентр праздничных событий, где в эти дни расположена студия телеканала СТВ. Главная фан-зона II Европейских игр – центр...
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