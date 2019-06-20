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Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На время II Европейских игр Минск действительно превратился в город гостеприимства. Тех, кто успел купить билет на церемонию открытия Игр, стадион «Динамо» приглашает уже через считанные часы. Что происходит на главной олимпийской площадке Европы, расскажет наш корреспондент Ярослав Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
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Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. На время II Европейских игр Минск действительно превратился в город гостеприимства. Тех, кто успел купить билет на церемонию открытия Игр, стадион...
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