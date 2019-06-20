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Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

21.06.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На время II Европейских игр Минск действительно превратился в город гостеприимства. Тех, кто успел купить билет на церемонию открытия Игр, стадион «Динамо» приглашает уже через считанные часы. Что происходит на главной олимпийской площадке Европы, расскажет наш корреспондент Ярослав Писаренко.

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

Ярослав Писаренко, СТВ:
Сегодня на стадионе «Динамо» пройдет церемония открытия II Европейских игр. Зрителей начнут пускать на стадион примерно в 18.30. Здесь очень много волонтеров – эти люди готовы рассказать, как пройти к тому или иному объекту.

Подробнее – в видеоинформации.

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

Люди в материале: Ярослав Писаренко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На время II Европейских игр Минск действительно превратился в город гостеприимства. Тех, кто успел купить билет на церемонию открытия Игр, стадион...
 
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