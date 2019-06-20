Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?

Источник материала: СТВ

Жители многоэтажки по адресу пр. Партизанский, 32/2 в один голос уверяют: их жилище – не дом, а самая настоящая напасть! Растрескавшиеся перекрытия, несмываемая плесень и вечный потоп в подвалах. Трубы здесь прорывает регулярно.





Татьяна Маскевич:

Я уже называю свой дом «Дом ненужных людей», «Дом изгоев».





Житель дома:

Один кран, и весь дом надо спускать. Это сколько воды! А технику: включаешь – давление «пух-пух», краны вот так вот (трясёт руками, - ред.). Включил стиральную машину, она 2-3 раза вылетит из строя запросто.





И если в квартирах воды днём с огнем не сыскать, то в подвале дома есть свой неиссякаемый источник – вечно текущая ржавая труба. По словам жильцов, именно она стала причиной сырости и прочно прописавшейся в подъезде плесени. В дождливый день жильцы и заглядывать боятся на цокольный этаж.





Оксана Новикова:

Здесь стояла вода откровенно. Было сыро. Я спускалась сюда, когда у нас уже подулись полы. На первом этаже мы живём, поэтому у нас всё сразу вот буквально здесь.





Все попытки жильцов отремонтировать подъезд идут насмарку: со стен почти мгновенно отваливается свежая краска. Но на такие мелочи люди готовы закрыть глаза, лишь бы коммунальщики обратили внимание на настоящие беды: ужасают разрушения и трещины в перекрытиях дома.

Но пока надежды жильцов на спасение разбиваются вместе с вылетающими стеклами. Разбитые проёмы коммунальщики не могут заделать по сей день!





Оксана Новикова:

Балконные плиты все покрошены. На чём там эти железки держатся, непонятно. По поводу окон – не цельные, открываются, кое-где болтаются, на 8 этаже, вообще, выпало не так давно. Это всё летит на козырёк, было разбито.





Светлана Якубович:

ЖЭС сказал: да, мы дадим Вам вышку, потом год прошёл. То отопительный сезон, то ещё что-то. Потом мне пришёл ответ: это ваша частная собственность и ремонтируйте сами. Как я могу отремонтировать это сама?

Масла в огонь добавляют соседи по двору – их дом по сравнению с этим – настоящие хоромы!

Ольга Зигарь:

Бесхозный дом! Когда спрашиваешь, почему сделали 28-ый и 30-ый дом – ремонт – и «шубу» надели, и внутри что-то делали, стояки меняли. Они говорят – это кооперативные дома, а Ваш дом – государственный.





Татьяна Маскевич:

Никто слушать не хочет, никто говорить не хочет. Стены в трещинах. Мы никому не надо. Почему? И объясните мне, почему жильцы нашего дома должны продолжать платить деньги на капитальный ремонт? 50 лет мало?





Масла в огонь добавили коммунальщики – по словам специалистов ЖЭСа, ремонт они уже сделали!

Ольга Зигарь:

Ответ был такой: всё было. У вас был капитальный ремонт.





Светлана Якубович:

Как мог быть ремонт в 78 году, если дом был построен в 67 году?

Ольга Зигарь:

Через 10 лет? Покажите, говорю, по бумагам, что у нас. Они говорят, бумаги хранятся пять лет. Всё уже пропало и ничего вы нигде не найдёте.





ЖЭУ, которое обслуживает дом, находится всего в квартале от злополучного здания. Туда, заручившись поддержкой жильцов, направляются корреспонденты нашей программы. Но от одного вида телекамер в учреждении повисает гробовая тишина, а сотрудники в считаные секунды баррикадируются в кабинетах.





Представитель ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:

Если наш руководитель находится в вышестоящих организациях, то его никто не замещает. Заместитель есть. Вот – Наталья.





Наталья, представитель ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:

Я не буду разговаривать.

Пока одни работники ЖЭУ скрываются от объективов, другие увиливают от простых вопросов.

Беседа корреспондента СТВ с представителями ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:

– С руководителем с Вашим можно как-то связаться? Здравствуйте. А есть номер директора, зам. директора?

– У него нет сотового рабочего, есть городской телефон.

– Но я так понимаю его здесь нет, и на городской смысла звонить нет?

– Да.





Директора учреждения, всё-таки, удалось застать на рабочем месте. С его слов, проблемы в доме они пытаются решать всеми силами.

Сергей Катков, директор ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:

Капитальным ремонтом занимается ЖКХ Заводского района. Там есть отдел капитального ремонта.

Корреспондент СТВ:

То есть вы к этому дому не относитесь?

Сергей Катков:

Мы обслуживаем. Техническое обслуживание. Но дом, действительно, требует капитального ремонта.

Корреспондент СТВ:

Какие последние работы проводились вашей организацией?





Сергей Катков:

В 3-ем подъезде замена трубопровода. Был порыв буквально недавно.

Корреспондент СТВ:

Мы сегодня там были. Он течёт.

Сергей Катков:

Мы варим. Но там не к чему варить. Идёт прорыв дальше, и дальше, и дальше.

Корреспондент СТВ:

Как собираетесь решать проблему?

Сергей Катков:

Дом надо ставить на капитальный ремонт.

Но для жильцов дома это всего лишь пустые обещания! Сейчас люди не на шутку боятся обвала, ведь балконы дома полностью покрыты трещинами.





Светлана Якубович:

Ответ пришел: это ваша частная собственность, и ремонтируйте сами балконную плиту.

Сергей Катков:

Насчёт плиты я не слышал.





Сергей Катков:

Но это в вашей компетенции

Сергей Катков:

Да. Маляр-штукатур к двум часам к вам подойдёт. Квартира 134. Хорошо.

Несмотря на обещания, люди не верят не единому слову и требуют лишь одного – в кратчайшие сроки привести дом в божеский вид! Покидая организацию, жильцы дома встретили и сотрудника ЖРЭО, который отвечает за ремонт во дворе.





Сергей Рубанов, главный инженер КУП «ЖКХ Заводского района г. Минска»:

Сегодня там будут. Будет назначена комиссия, выйдут специалисты, кураторы по исполнению и посмотрят каждую проблему. Разрабатывается вопрос о следующей пятилетке по постановке домов на капитальный ремонт, и данный дом будет также рассматриваться о включении в эту программу.

Корреспондент СТВ:

Если этого не произойдёт?

Сергей Рубанов:

Я думаю, что произойдёт. Мы рассматриваем этот дом, как включение в программу капремонта.

На следующий день после визита наших корреспондентов жильцы дома снова обратились в редакцию. Люди уверяли – после приезда съёмочной группы из ЖЭУ уволили главного инженера, но вот заветный капремонт пока так и не начался. Чем закончится эта история – узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.