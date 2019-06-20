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Житель Березинского района обвиняется в жестоком убийстве соседа по больничной палате

21.06.2019 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве. Эту информацию разместили на сайте Следственного комитета. 

Тревожная кнопка сработала в Березинской центральной райбольнице 17 декабря прошлого года. Правоохранители выяснили, что произошла драка соседей по палате. Одному из пациентов были нанесены тяжкие телесные повреждения, в результате которых он скончался. 

Житель Березинского района обвиняется в жестоком убийстве соседа по больничной палате
Фото: СК  

Следствие выяснило, что обвиняемый утром того дня попросил у соседа одолжить телефон. Получив отказ, мужчина начал избивать лежащего на кровати соседа руками и ногами, после чего нанес травмы стулом из металла. Специалисты уточнили, что у нападавшего мужчины алкогольная зависимость. 

Житель Березинского района обвиняется в жестоком убийстве соседа по больничной палате
Фото: СК  

Показания подозреваемого опровергались показаниями свидетелей и вещественными доказательствами. Выяснилось, что подозреваемый нанес потерпевшему более тридцати повреждений. 

В Дзержинске в начале этого года был убит мужчина. В его смерти обвиняется близкая знакомая (читать здесь).  

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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве. Эту информацию разместили на сайте...
 
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