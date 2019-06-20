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«Когда-нибудь кто-то к соседям вниз провалится». Аварийный дом 30-ых годов в Минске признали годным для проживания и планируют третий капремонт
Источник материала: СТВ
Дом 30-ых годов прошлого века в Московском районе Минска пережил войну. Но вынесет ли здание третий капитальный ремонт в своей истории? Жильцы обратились в программу
Жительница дома (г. Минск, 3-й переулок Железнодорожный, 12):
5 лет назад этот дом признали аварийным и собирались попросту снести. Но результат экспертизы спешно решили пересмотреть. Спустя 2 года его снова признали пригодным для проживания.
Тогда в доме решили провести капремонт. Но жильцам поставили жёсткое условие – они за свой счёт должны были установить газовое оборудование. Экстренное преображение начали аккурат к отопительному сезону! Людям ничего не оставалось, кроме как отдать последнее.
Поборы на этом не прекратились. Чтобы заменить канализацию и переложить инженерные сети, строители разрушили стены и потолки во всех до единой квартирах. Жильцам пришлось обновить всю сантехнику – и люди опять заплатили из своего кармана.
Жительница дома:
Наспех проведённый ремонт только раздражает жильцов, ведь вместо апгрейда они получили пол, залитый краской, и облетевшую штукатурку.
Прогнившие двери на входе в дом дают свободный доступ в подъезд бездомным со всего района! Чтобы обезопасить себя, люди хотели установить домофон – но пока их попытки не увенчались успехом.
Во время очередной экспертизы чердачных помещений строители выяснили – необходимо срочно заменить деревянные балки. И потребовали: людям необходимо временно выселиться. После такого заявление терпение жильцов лопнуло окончательно!
Как не остаться без крыши над головой и куда уходят потраченные деньги? С этими вопросами съёмочная группа нашей программы отправилась в ЖКХ.
Смогут ли коммунальщики спасти здание от окончательного разрушения и вернуть доверие жильцов – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий.
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«Когда-нибудь кто-то к соседям вниз провалится». Аварийный дом 30-ых годов в Минске признали годным для проживания и планируют третий капремонт
Дом 30-ых годов прошлого века в Московском районе Минска пережил войну. Но вынесет ли здание третий капитальный ремонт в своей истории? Жильцы обратились в...
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