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«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гостями торжественной церемонии открытия II Европейских игр станут главы государств и политики высокого уровня. 21 июня во Дворце Независимости – настоящий марафон двусторонних встреч. Переговоры в Каминном зале проходили буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из встреч прошла в рабочем кабинете Президента. Как подчеркнет глава государства, в такой обстановке он принимает особо близких и важных гостей. Среди них и президент Сербии Александр Вучич.
Действительно, с Сербией у главы нашего государства особая история отношений. Мировое сообщество помнит, как Президент Беларуси отправился в Белград в разгар натовских бомбежек. Сегодня наша страна поддерживает целостность Сербии, всячески способствует этому. Политическое взаимопонимание должно стать хорошей основой для экономики. Ведь пока в этой сфере есть куда стремиться.
Кстати, Александр Лукашенко вскоре может посетить Сербию с официальным визитом. А, как показывает практика, именно такие личные встречи дают самый лучший эффект для развития отношений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу в очередной раз заявить вам, господин президент, что Сербия – это не только приоритет наших отношений. Это близкая нам страна, это близкий нам народ. Вы знаете, что такое Сербия для меня лично. И я благодарю вас и сербов за ту теплоту, с которой они относятся к белорусам, ко мне лично.
Александр Вучич, президент Сербии:
Вы всё правильно сказали по поводу наших отношений. Нам надо усилить наши экономические отношения, дружеские связи.
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«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу
Новости Беларуси. Гостями торжественной церемонии открытия II Европейских игр станут главы государств и политики высокого уровня. 21 июня во Дворце Независимости –...
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