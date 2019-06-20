Лукашенко наградил главу Чечни Кадырова орденом Дружбы народов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Указ о награждении был подписан еще в августе 2018 года, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В пресс-службе подчеркнули, что удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью.

В свою очередь Лукашенко отметил, что Кадыров много сделал для Беларуси.

«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал – сделал», – сказал президент Беларуси.

Он подчеркнул, что Кадыров для него и для республики как брат. Глава Чечни ранее внес вклад в освобождение из ливийского плена граждан Беларуси.

В свою очередь Кадыров поблагодарил Лукашенко за отношение к нему.

Глава Чечни прибыл в Минск на церемонию открытия II Европейских игр.