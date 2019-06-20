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Лукашенко наградил главу Чечни Кадырова орденом Дружбы народов
21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Указ о награждении был подписан еще в августе 2018 года, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В пресс-службе подчеркнули, что удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью.
В свою очередь Лукашенко отметил, что Кадыров много сделал для Беларуси.
«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал – сделал», – сказал президент Беларуси.
Он подчеркнул, что Кадыров для него и для республики как брат. Глава Чечни ранее внес вклад в освобождение из ливийского плена граждан Беларуси.
В свою очередь Кадыров поблагодарил Лукашенко за отношение к нему.
Глава Чечни прибыл в Минск на церемонию открытия II Европейских игр.
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Кадыров удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью.
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