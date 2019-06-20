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Лукашенко наградил главу Чечни Кадырова орденом Дружбы народов

21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Указ о награждении был подписан еще в августе 2018 года, сообщает пресс-служба белорусского лидера.  

В пресс-службе подчеркнули, что удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью. 

В свою очередь Лукашенко отметил, что Кадыров много сделал для Беларуси. 

«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал – сделал», – сказал президент Беларуси.  

Он подчеркнул, что Кадыров для него и для республики как брат. Глава Чечни ранее внес вклад в освобождение из ливийского плена граждан Беларуси.  

В свою очередь Кадыров поблагодарил Лукашенко за отношение к нему.  

Глава Чечни прибыл в Минск на церемонию открытия II Европейских игр.



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Теги: Минск
 
 
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Кадыров удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью.
 
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