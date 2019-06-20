Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск. Он проведет ряд встреч и посетит церемонию открытия II Европейских игр, сообщает РИА «Новости» .

Планируется, что Медведев переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Также ожидается, что премьер-министр России будет принят президентом Беларуси Александром Лукашенко и проведет двусторонние встречи с главами Молдавии и Сербии.