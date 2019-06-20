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Медведев прибыл в Минск
21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск. Он проведет ряд встреч и посетит церемонию открытия II Европейских игр, сообщает
Планируется, что Медведев переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Также ожидается, что премьер-министр России будет принят президентом Беларуси Александром Лукашенко и проведет двусторонние встречи с главами Молдавии и Сербии.
Напомним, с 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские
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Премьер-министр России проведет ряд встреч и посетит церемонию открытия II Европейских игр.
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