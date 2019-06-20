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Медведев прибыл в Минск

21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск. Он проведет ряд встреч и посетит церемонию открытия II Европейских игр, сообщает РИА «Новости»

Планируется, что Медведев переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Также ожидается, что премьер-министр России будет принят президентом Беларуси Александром Лукашенко и проведет двусторонние встречи с главами Молдавии и Сербии. 

Напомним, с 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. Это международные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года. В играх примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют почти 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Церемония открытия игр состоится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».  



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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр России проведет ряд встреч и посетит церемонию открытия II Европейских игр.
 
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