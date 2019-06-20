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«Банк «БелВЭБ» может трансформироваться в финтех-группу

21.06.2019 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске состоялась стратегическая сессия Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и ОАО «Банк БелВЭБ» с участием глав финансовых институтов Игоря Шувалова и Василия Матюшевского.

Была рассмотрена стратегия развития банка на 2019-21 годы. Она предусматривает глубокую трансформацию банка. Недавно он начал ребрендинг.

Были представлены основные направления стратегии: корпоративно-инвестиционный бизнес и интеграционные проекты, МСБ и розничный бизнес, трансформация каналов продаж, реинжиниринг банка. Также шла речь о том, что банку требуется выйти за пределы традиционной бизнес-модели. Речь может идти о преобразовании его в банковскую финтех-группу.

Основные направления работы банка сохраняются, в том числе финансирование поставок российских товаров в Беларуси, финансирование экспорта беларусско-российской продукции в третьи страны, поддержка новых производств, имеющих интеграционных эффект.


Как передает пресс-служба банка, Игорь Шувалов отметил, что российские владельцы хотят видеть «Банк «БелВЭБ» одним из лучших банков Беларуси.

«Мы планируем реализовать самые современные технологические решения, в первую очередь, связанные с онлайн-банком, дистанционным банком. Надеюсь, эти проекты будут реализованы», — в свою очередь отметил Василий Матюшевский.

Акцент будет сделан на цифовые продукты, трансформацию розничной сети, ожидаются новые цифровые продукты и сервисы для МЧС, будут использоваться открытые API.

Окончательно стратегию планируется утвердить осенью.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялась стратегическая сессия Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и ОАО «Банк БелВЭБ» с участием глав финансовых институтов Игоря Шувалова...
 
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