«Банк «БелВЭБ» может трансформироваться в финтех-группу

Была рассмотрена стратегия развития банка на 2019-21 годы. Она предусматривает глубокую трансформацию банка. Недавно он начал ребрендинг.





Были представлены основные направления стратегии: корпоративно-инвестиционный бизнес и интеграционные проекты, МСБ и розничный бизнес, трансформация каналов продаж, реинжиниринг банка. Также шла речь о том, что банку требуется выйти за пределы традиционной бизнес-модели. Речь может идти о преобразовании его в банковскую финтех-группу.





Основные направления работы банка сохраняются, в том числе финансирование поставок российских товаров в Беларуси, финансирование экспорта беларусско-российской продукции в третьи страны, поддержка новых производств, имеющих интеграционных эффект.









Как передает пресс-служба банка, Игорь Шувалов отметил, что российские владельцы хотят видеть «Банк «БелВЭБ» одним из лучших банков Беларуси.





«Мы планируем реализовать самые современные технологические решения, в первую очередь, связанные с онлайн-банком, дистанционным банком. Надеюсь, эти проекты будут реализованы», — в свою очередь отметил Василий Матюшевский.





Акцент будет сделан на цифовые продукты, трансформацию розничной сети, ожидаются новые цифровые продукты и сервисы для МЧС, будут использоваться открытые API.





Окончательно стратегию планируется утвердить осенью.