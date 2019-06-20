Двукратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик готовится к зимнему сезону в Городке









Две трехчасовые тренировки в день. Поправку на жару здесь не делают: профессиональный спортсмен должен уметь терпеть. За спиной на тросе – старая автомобильная покрышка, а впереди подъем. Под палящим солнцем на лыжероллерах атлеты пробегают несколько десятков километров. Дистанция непростая – с перепадом высот до 28 метров. Словом, то, что надо для качественной подготовки. Ведь именно летом закладывается фундамент результатов в новом сезоне.





Олимпийская чемпионка Зимних Игр в Ванкувере и Сочи сюда приехала в качестве ассистента тренера женской сборной. Но и из большого спорта уходить не планирует, поэтому три часа, пока шла тренировка, даже не взглянула в сторону журналистов. Интервью только после команды тренера: «отдыхай».





– Нам нравится начинать подготовку к зимнему сезону в Городке. Трасса очень хорошая — нетяжелая, нелегкая, широкая. Есть условия для нормальной работы. С удовольствием тренируемся здесь, а зимой будем смотреть на результаты этой работы. Я помогаю тренеру. Но бывают такие тренировки, как сегодня, когда я тоже на дистанции. Наставник снимает на видео, а потом показывает девчонкам мою технику, объясняет, как правильно делать. Так что я – и спортсмен, и тренер, пока не знаю, где моя дорога.









Во время разговора Юстина обнимает букет цветов и игрушечного аиста, подаренные ей руководством Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта.





– Я знаю давно, что здесь, в Беларуси, очень уважительно относятся к хорошим спортсменам. Это очень приятно. Жители Городка, когда узнали, что Олимпийская чемпионка тренируется на трассе, стали приходить, смотреть, что я делаю, как выгляжу. Здорово!





– Изменилась ли инфраструктура спорткомплекса в Городке с вашего предыдущего приезда?





– Да, появились wax-кабины для инвентаря и работы сервисменов, построена крытая тренажерная площадка. Есть бассейн для восстановления после тренировок. Все компактно, удобно.





– Какие планы у вас, как у спортсменки, на предстоящий сезон?





– Если все получится, то планирую принять участие в нескольких лыжных марафонах. Обычных гонок у меня уже не будет.







