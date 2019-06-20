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Двукратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик готовится к зимнему сезону в Городке
Источник материала: Партизан
Двукратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик – на склонах лыжероллерной трассы в Городке. Это не мираж и не виденье, возникшее на фоне тридцатиградусной жары. Именитая спортсменка вместе с женской сборной Польши второй год подряд проводит тренировочные сборы в урочище «Воробьевы горы».
Две трехчасовые тренировки в день. Поправку на жару здесь не делают: профессиональный спортсмен должен уметь терпеть. За спиной на тросе – старая автомобильная покрышка, а впереди подъем. Под палящим солнцем на лыжероллерах атлеты пробегают несколько десятков километров. Дистанция непростая – с перепадом высот до 28 метров. Словом, то, что надо для качественной подготовки. Ведь именно летом закладывается фундамент результатов в новом сезоне.
Олимпийская чемпионка Зимних Игр в Ванкувере и Сочи сюда приехала в качестве ассистента тренера женской сборной. Но и из большого спорта уходить не планирует, поэтому три часа, пока шла тренировка, даже не взглянула в сторону журналистов. Интервью только после команды тренера: «отдыхай».
– Нам нравится начинать подготовку к зимнему сезону в Городке. Трасса очень хорошая — нетяжелая, нелегкая, широкая. Есть условия для нормальной работы. С удовольствием тренируемся здесь, а зимой будем смотреть на результаты этой работы. Я помогаю тренеру. Но бывают такие тренировки, как сегодня, когда я тоже на дистанции. Наставник снимает на видео, а потом показывает девчонкам мою технику, объясняет, как правильно делать. Так что я – и спортсмен, и тренер, пока не знаю, где моя дорога.
Во время разговора Юстина обнимает букет цветов и игрушечного аиста, подаренные ей руководством Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта.
– Я знаю давно, что здесь, в Беларуси, очень уважительно относятся к хорошим спортсменам. Это очень приятно. Жители Городка, когда узнали, что Олимпийская чемпионка тренируется на трассе, стали приходить, смотреть, что я делаю, как выгляжу. Здорово!
– Изменилась ли инфраструктура спорткомплекса в Городке с вашего предыдущего приезда?
– Да, появились wax-кабины для инвентаря и работы сервисменов, построена крытая тренажерная площадка. Есть бассейн для восстановления после тренировок. Все компактно, удобно.
– Какие планы у вас, как у спортсменки, на предстоящий сезон?
– Если все получится, то планирую принять участие в нескольких лыжных марафонах. Обычных гонок у меня уже не будет.
Все это время в тени скучает пес Марьян – питомец Юстины и негласный символ команды. Вместе с хозяйкой он объехал полсвета. Не бывал только там, где к месту старта надо добираться самолетом.
– У меня часто спрашивают: он приносит вам удачу? Может быть, и так. Но точно, что за годы он уже стал частью команды, мы не представляем, как без него можно работать.
Женская сборная Польши по лыжным гонкам тренируется под руководством Александра Веретельного.
– Цель тренировочных сборов в Городке — общая физическая подготовка с уклоном на специальную работу на лыжероллерной трассе. В Польше нет баз для летней подготовки лыжников-гонщиков. Идет строительство в Якушице, но когда трасса заработает, неизвестно. Поэтому приезжаем в такие места, как Городок, как Отепя в Эстонии, Оберхоф в Германии. Я бы сказал, что это одинакового уровня спортивные базы для лыжников-гонщиков, – поясняет наставник. – После того, как в прошлом году приехали в Городок, у нас пошли хорошие результаты. До этого наши девчонки занимали 50-60-е места на чемпионатах мира, а в этом году уже были пьедесталы!
После окончания трехнедельного сбора в Городке польские спортсменки отправятся домой на восьмидневный отдых. А потом — в горы, но уже не Воробьевы. В австрийском Рамзау будут отрабатывать специальную лыжную технику на леднике Дахштайн.
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Двукратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик готовится к зимнему сезону в Городке
Двукратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик – на склонах лыжероллерной трассы в Городке. Это не мираж и не виденье, возникшее на фоне...
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