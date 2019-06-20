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Белорусские баскетболистки победили итальянок на старте II Европейских игр

21.06.2019 17:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женская сборная по баскетболу стартовала на II Европейских играх.

Сегодня состоялся матч между белорусской и итальянской женскими сборными по баскетболу 3х3. Победу одержали белоруски.

С начала матча белорусские спортсменки захватили инициативу и контролировали ход встречи. Итоговый счет — 21:7 в пользу сборной Беларуси.

В составе победительниц больше всего очков на счету Марины Иващенко, у которой в активе 11 баллов.

Белоруски выступают в группе А вместе с командами России и Сербии. Россиянки также победили в стартовом матче — 15:9.

В плей-офф выйдут две лучшие команды из группы.

 
 
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Женская сборная по баскетболу стартовала на II Европейских играх.
 
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