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Белорусские баскетболистки победили итальянок на старте II Европейских игр
Источник материала: Партизан
Женская сборная по баскетболу стартовала на II Европейских играх.
Сегодня состоялся матч между белорусской и итальянской женскими сборными по баскетболу 3х3. Победу одержали белоруски.
С начала матча белорусские спортсменки захватили инициативу и контролировали ход встречи. Итоговый счет — 21:7 в пользу сборной Беларуси.
В составе победительниц больше всего очков на счету Марины Иващенко, у которой в активе 11 баллов.
Белоруски выступают в группе А вместе с командами России и Сербии. Россиянки также победили в стартовом матче — 15:9.
В плей-офф выйдут две лучшие команды из группы.
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Женская сборная по баскетболу стартовала на II Европейских играх.
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