Белорусские баскетболистки победили итальянок на старте II Европейских игр

Сегодня состоялся матч между белорусской и итальянской женскими сборными по баскетболу 3х3. Победу одержали белоруски.





С начала матча белорусские спортсменки захватили инициативу и контролировали ход встречи. Итоговый счет — 21:7 в пользу сборной Беларуси.





В составе победительниц больше всего очков на счету Марины Иващенко, у которой в активе 11 баллов.





Белоруски выступают в группе А вместе с командами России и Сербии. Россиянки также победили в стартовом матче — 15:9.





В плей-офф выйдут две лучшие команды из группы.