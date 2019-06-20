Выход в РФ после дефолта «Полесья». «Евроторг» хочет разместить облигации на 5 млрд российских рублей

«Ритейл Бел Финанс» планирует в июле разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд российских рублей, что эквивалентно 80 млн долларов. В мае «Евроторг» провел встречу с инвесторами, а рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило планируемому выпуску облигаций ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruА-(EXP)».





Первым эмитентом из Беларуси на российском долговом рынке в 2007 году стала «дочка» пинской фабрики «Полесье». Заем сроком обращения 3 года и объемом 500 млн рублей был размещен под 12,75% годовых. В итоге «Торговый дом «Полесье» допустил три технических дефолта и полностью прекратил все выплаты. История аукалась более 10 лет. В прошлом году произошло списание облигаций в связи с прекращением деятельности юрлица.









У «Евроторга» есть шанс поправить кредитную историю белорусских эмитентов в РФ после неудачи «Полесья». Ритейлер является первым в истории Беларуси корпоративным эмитентом еврооблигаций: в 2017 году компания разместила евробонды на 350 млн долларов.





В 2018 году «Евроторг» намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже, но отложил размещение из-за рыночных условий.



