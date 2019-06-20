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Проект Избирательного кодекса готовят к первому чтению

21.06.2019 16:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Анна Канопацкая сообщила, что внесенный ей чуть больше недели назад в Палату представителей проект изменений в Избирательный кодекс принят к рассмотрению.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Согласно регламенту Палаты представителей, проект проверили структурным подразделением секретариата и признали соответствующим требованиям к порядку внесения проектов законов в Палату, - сообщила Анна Канопацкая в соцсетях. - Почему я заостряю на этом внимание? В случае внесения проекта, подготовленного рабочей группой от оппозиции, без учета технических замечаний, поступивших от заинтересованных государственных органов, уже на этом этапе проект был бы возвращен на доработку. Без какого-либо политического подтекста. Я заостряла на этом внимание членов рабочей группы, однако мои замечания были оставлены без внимания, а работа группы над проектом была прекращена в октябре 2017 года. 

Сегодня председателем Палаты представителей была назначена головная комиссия для предварительного рассмотрения моего проекта и подготовки его к рассмотрению в первом чтении. Эта работа поручена постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту».


Правда, сколько будут готовить законопроект об альтернативном Избирательном кодексе к рассмотрению на сессии – сказать сложно.

«Какие-то законопроекты идут быстрее, какие-то – медленнее, - сказала Анна Канопацкая «Белорусскому партизану». – Например, Трудовой кодекс был внесен, если не ошибаюсь, в 2013 году и только сейчас готовится ко второму чтению».


 
 
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Депутат Анна Канопацкая сообщила, что внесенный ей чуть больше недели назад в Палату представителей проект изменений в Избирательный кодекс принят к...
 
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