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Латвия официально запретила нацистскую и советскую военную форму
Источник материала: Партизан
За нарушение закона предусмотрены штрафы.
Сегодня, 20 июня, в Латвии приняли решение о запрете использовать на публичных мероприятиях нацистскую и советскую форму. Об этом сообщает
Сейм в окончательном чтении одобрил поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить формы тоталитарных режимов, говорится в сообщении.
Автор поправок в закон о собраниях, шествиях и пикетах Эдвинс Шноре (Национальное объединение) предлагал запретить форму тоталитарных режимов на любых общественных мероприятиях. Речь идет как о форме Красной армии и НКВД, так и о форме нацистской Германии.
За нарушение закона предусмотрен штраф - до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.
Запрет распространяется также на публичную демонстрацию на общественных мероприятиях нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистского и советского режимов.
20 мая в Латвии партия VL-TB/LNNK подала в парламент поправки к закону, которые запрещают носить георгиевские ленточки на общественных мероприятиях.
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За нарушение закона предусмотрены штрафы.
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