Латвия официально запретила нацистскую и советскую военную форму

Delfi . Сегодня, 20 июня, в Латвии приняли решение о запрете использовать на публичных мероприятиях нацистскую и советскую форму. Об этом сообщает





Сейм в окончательном чтении одобрил поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить формы тоталитарных режимов, говорится в сообщении.









Автор поправок в закон о собраниях, шествиях и пикетах Эдвинс Шноре (Национальное объединение) предлагал запретить форму тоталитарных режимов на любых общественных мероприятиях. Речь идет как о форме Красной армии и НКВД, так и о форме нацистской Германии.





За нарушение закона предусмотрен штраф - до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.