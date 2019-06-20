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Спикер парламента Грузии отправлен в отставку из-за беспорядков

21.06.2019 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе отправлен в отставку. Решение об этом было принято в пятницу, 21 июня, на политсовете правящей в стране партии "Грузинская мечта" и стало реакцией на беспорядки, вспыхнувшие в Тбилиси. Отставка Кобахидзе была одним из требований протестующих.

Беспорядки начались после того, как днем ранее российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место Кобахидзе в грузинском парламенте во время заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). В это время сам Кобахидзе находился в Баку и заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП. В пятницу он прервал визит в Азербайджан и вернулся в Грузию, передает "Немецкая волна".


Продолжение протестов


Грузинская оппозиция собирается вечером 21 июня возобновить протесты. Об этом сообщил журналистам председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, заявив, что представители практически всех оппозиционных сил соберутся у здания парламента в 19:00.

По словам политика, нынешняя власть в Грузии превратилась в "режим" и отняла у граждан страны конституционные права и "оскорбила то, что эти люди беспристрастно защищали в течение лет, - это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность".

Оппоненты правящей партии "Грузинская мечта" считают, что в этой ситуации политическая ответственность правительства неизбежна, передает грузинское интернет-издание "Новости-Грузия".

 
 
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Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку.
 
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