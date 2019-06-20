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По делу об избиении гитариста «Ляписа» задержаны трое

21.06.2019 16:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Музыкант все еще в коме.


Фото: Trubetskoy, Facebook

Трое человек задержаны в дело об избиении Руслана Владыко, одного из основателей «Ляписа Трубецкого» и гитариста группы Trubetskoy, узнало «Еврорадио» от его сестры Светланы.

 
По ее словам, уголовное дело было заведено 8 июня. Потерпевшими по делу признаны сам музыкант и его сестра, так как после нападения пропал ключ от ее квартиры, который был у Руслана. В распоряжении следователей имеется видео, на котором видно, как неизвестные избивают Руслана. По словам Светланы, напавшие – трое наркоманов.

Руслан Владыко попал реанимацию с черепно-мозговой травмой 6 июня. Музыкант находится в коме.


 
 
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