По делу об избиении гитариста «Ляписа» задержаны трое

«Еврорадио» от его сестры Светланы. Трое человек задержаны в дело об избиении Руслана Владыко, одного из основателей «Ляписа Трубецкого» и гитариста группы Trubetskoy, узналоот его сестры Светланы.





По ее словам, уголовное дело было заведено 8 июня. Потерпевшими по делу признаны сам музыкант и его сестра, так как после нападения пропал ключ от ее квартиры, который был у Руслана. В распоряжении следователей имеется видео, на котором видно, как неизвестные избивают Руслана. По словам Светланы, напавшие – трое наркоманов.





Руслан Владыко попал реанимацию с черепно-мозговой травмой 6 июня. Музыкант находится в коме.



