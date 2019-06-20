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Кадыров считает Беларусь родной страной, а к Лукашенко относится с огромным уважением

21.06.2019 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Чечни поделился впечатлениями от награждения орденом Дружбы народов.

Глава Чеченской республики Российской Федерации поделился впечатлениями от награждения орденом Дружбы народов. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Рамзана Кадырова братом и вручил ему орден.


 
Рамзан Кадыров назвал встречу с президентом Беларуси «исключительно теплой». Он глубоко благодарен за «честь быть кавалером ордена Дружбы народов». Также Рамзану Кадырову было приятно слышать слова Лукашенко об уважительном отношении к чеченцам.

Во время награждения президент Беларуси упомянул помощь Рамзана Кадырова в освобождении граждан нашей страны, захваченных в Ливии.

«Конечно, это очень высокая оценка тяжелого, кропотливого, а порой и опасного труда всех нашей команды, которая под моим руководством занималась спасением граждан Республики Беларусь. Для нас они родные и близкие люди, как и моряки России, спасённые в Ливии. Я всегда считал и считаю Беларусь родной страной, а к Александру Григорьевичу отношусь с огромным уважением!», — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.


Кроме того, он поздравил Александра Лукашенко с победой беларусской команды на открытом чемпионате по тактической стрельбе.

«Спасибо Вам, Александр Григорьевич! Вашу награду считаю наградой для всей Чеченской Республики!», — заключил Кадыров.


 
 
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Глава Чечни поделился впечатлениями от награждения орденом Дружбы народов.
 
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