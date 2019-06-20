Кадыров считает Беларусь родной страной, а к Лукашенко относится с огромным уважением

Глава Чеченской республики Российской Федерации поделился впечатлениями от награждения орденом Дружбы народов. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Рамзана Кадырова братом и вручил ему орден.









Рамзан Кадыров назвал встречу с президентом Беларуси «исключительно теплой». Он глубоко благодарен за «честь быть кавалером ордена Дружбы народов». Также Рамзану Кадырову было приятно слышать слова Лукашенко об уважительном отношении к чеченцам.





Во время награждения президент Беларуси упомянул помощь Рамзана Кадырова в освобождении граждан нашей страны, захваченных в Ливии.





«Конечно, это очень высокая оценка тяжелого, кропотливого, а порой и опасного труда всех нашей команды, которая под моим руководством занималась спасением граждан Республики Беларусь. Для нас они родные и близкие люди, как и моряки России, спасённые в Ливии. Я всегда считал и считаю Беларусь родной страной, а к Александру Григорьевичу отношусь с огромным уважением!», — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.









Кроме того, он поздравил Александра Лукашенко с победой беларусской команды на открытом чемпионате по тактической стрельбе.





«Спасибо Вам, Александр Григорьевич! Вашу награду считаю наградой для всей Чеченской Республики!», — заключил Кадыров.



