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Чиновников — на Geely. Белорус отправил петицию властям. Что ему ответили?

21.06.2019 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не так давно в сети появилась очередная петиция, пожалуй, самая короткая из всех.
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Ее автор под ником АРТУР_0BA831 писал: «В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в экономике нашей страны, мы ходатайствуем о том, чтобы обязать государственные органы и предприятия приобретать в качестве служебных транспортных средств автомобили исключительно отечественного производства (сборки). Например, в Борисове открылось совместное белорусско-китайское производство автомобилей марки Geely».

Обращение заявитель направил в Совмин, а оттуда оно было переадресовано в Минфин. Ответ, конечно, как и следовало ожидать, пришел весьма расплывчатый, отмечает ABW.BY.

Он такой:

Проведение государственных закупок осуществляется в соответствии с принципами, к числу которых относится оказание поддержки отечественным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в той мере, в которой это не противоречит международным договорам Республики Беларусь.

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Не так давно в сети появилась очередная петиция, пожалуй, самая короткая из всех.
 
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