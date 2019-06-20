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Чиновников — на Geely. Белорус отправил петицию властям. Что ему ответили?
Источник материала: Партизан
Не так давно в сети появилась очередная петиция, пожалуй, самая короткая из всех.
Ее автор под ником АРТУР_0BA831 писал: «В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в экономике нашей страны, мы ходатайствуем о том, чтобы обязать государственные органы и предприятия приобретать в качестве служебных транспортных средств автомобили исключительно отечественного производства (сборки). Например, в Борисове открылось совместное белорусско-китайское производство автомобилей марки Geely».
Обращение заявитель направил в Совмин, а оттуда оно было переадресовано в Минфин. Ответ, конечно, как и следовало ожидать, пришел весьма расплывчатый, отмечает ABW.BY.
Он такой:
Проведение государственных закупок осуществляется в соответствии с принципами, к числу которых относится оказание поддержки отечественным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в той мере, в которой это не противоречит международным договорам Республики Беларусь.
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Не так давно в сети появилась очередная петиция, пожалуй, самая короткая из всех.
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