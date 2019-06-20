Друг Фредди Меркьюри опубликовал его неизданный трек

Источник материала: KYKY

В сеть выложили неизданную песню Фредди Меркьюри. Его опубликовал британский музыкант Дейв Кларк, пишет Rolling Stone.

Кларк и Меркьюри вместе записывали композицию – в 1986 году, за пять лет до смерти культового певца. Изначально она была частью мюзикла «Time». Первую версию трека с голосом Фредди дополнили толстыми слоями бэк-вокала и тяжелыми барабанами, но в новой интерпретации оставили только вокал Меркьюри, которых сохранился со времен репетиций.

Песню назвали «Time waits for no one» («Время никого не ждет»). Над ней работали два года, музыкант Майк Моран создал новую партию клавишных. На платформу YouTube появился клип, смонтированный из архивных записей Меркьюри. Посмотрите: