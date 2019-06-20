В сети появился курс, который учит незаметно выпивать на работе

Источник материала: KYKY

На платформе stepik.org появился чрезвычайно полезный курс. Желающих готовы научить тому, как правильно пить алкоголь на работе и «не палиться».

Преподаватель – некий Сергей Розум. В программе курса он предлагает изучить основы основ: как вливать «вискарик» в кофе и охлаждать напитки. Инициатива пользуется спросом: на курс записались 4,3 тысячи учеников.

Разумеется, автор обучающей программы сразу обезопасился: он написал, что она носит только информационный характер и ни к чему не призывает. Тем не менее, пользователи платформы крайне довольны. В комментариях они обещают внести полезные навыки в резюме, делятся тем, как применили знания на практике. Некоторые сожалеют, что не выдается сертификат, другие советуют включить курс в школьную программу. Так или иначе, его оценили в 4,8 звезды из пяти возможных. Вы, кстати, тоже можете присоединиться – достаточно перейти по ссылке .