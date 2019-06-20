В день официального открытия II Европейских игр в торжественной обстановке обновленный после ремонта бар в аг. Камень принял первых гостей. Подробности читайте в нашей газете.
Служба информации «КВ»
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Гостей встречает обновленный «Каменный цветок»
21.06.2019 — Разное | Кобринский вестник
Источник материала: Кобринский вестник
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Гостей встречает обновленный «Каменный цветок»
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